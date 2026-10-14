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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 4th T20I Live: तूफानी बैटिंग के बीच वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा, हेटमायर लौटे पवेलियन

IND vs WI 4th T20I Live: तूफानी बैटिंग के बीच वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा, हेटमायर लौटे पवेलियन

IND vs WI 4th T20I Live Score: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें चौथे टी20 के लिए मैदान पर हैं. यहां आपको मैच से जुड़े सभी अपडेट मिलेंगे.

Written By : मोहम्मद अलफैज  | Updated at : 14 Oct 2026 07:56 PM (IST)

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IND vs WI 4th T20I Live score updates
Source : PTI

Background

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में है. यहां जीत हासिल कर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. फिलहाल भारतीय टीम 2-1 से आगे चल रही है. मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है या नहीं. 

शुरुआती तीनों ही टी20 में वैभव सिर्फ बेंच गर्म करते दिखे हैं. ओपनिंग पर अभिषेक शर्मा के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने जिम्मेदारी संभाली है. वैभव 2026 एशियाई खेलों में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखे थे. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 15 रनों की पारी खेली थी. 

लखनऊ के पहले टी20 में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत अपने नाम की थी. रांची के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से जीत अपने खाते में डाली. यहां वेस्टइंडीज ने 250 रन का टारगेट चेज किया था. इंदौर में तीसरे टी20 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 14 रन से जीत अपने नाम करके सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी.

हैदराबाद में जमकर बनते हैं रन 

हैदराबाद स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मुफीद मानी जाती है. यहां टीम इंडिया ने पिछला मैच 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था. मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 297 रन बोर्ड पर लगाए थे. यह मेन इन ब्लू का टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़ा टोटल है. इंटरनेशनल के अलावा आईपीएल मैचों में भी यहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलती है. आज भी फैंस उम्मीद करेंगे की पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करे. 

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड 

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, रोस्टन चेज़, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील होसेन, अमीर जांगू, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे. 

19:53 PM (IST)  •  14 Oct 2026

IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज का स्कोर 118/2

10 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 118 रन हो गया है. भारत के लिए दसवां ओवर अक्षर पटेल ने फेंका, जिसमें 04 रन आए. क्रीज पर मौजूद शे होप 26 गेंद में 47 रन पर हैं. रोवमैन पॉवेल ने 7 गेंदों में 03 रन बना लिए हैं. 

19:48 PM (IST)  •  14 Oct 2026

IND vs WI 4th T20I Live: वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा

प्रिंस यादव ने वेस्टइंडीज को दूसरा झटका दिया. उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिमरोन हेटमायर को अपना शिकार बनाया. हेटमायर ने 12 गेंदों में 33 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. यह विकेट 110 रन पर गिरा. अब रोवमैन पॉवेल बैटिंग के लिए क्रीज पर हैं.

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