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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 141 रन के चेज में इस भारतीय ने ठोका तूफानी शतक, बरसाए छक्के ही छक्के

सिर्फ 141 रन के चेज में इस भारतीय ने ठोका तूफानी शतक, बरसाए छक्के ही छक्के

DPL 2026: यश धुल ने दिल्ली प्रीमियर लीग में तूफानी शतक लगाकर तबाही मचा दी. उन्होंने यह कारनामा तब किया, जब उनकी टीम को सिर्फ 141 रनों का लक्ष्य चेज करना था.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 06 Aug 2026 02:09 PM (IST)
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दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के सलामी बल्लेबाज यश धुल ने ऐसा धमाका किया कि हर कोई उनकी बल्लेबाजी का दीवाना हो गया. महज 141 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोक दिए और अपनी टीम को 9 विकेट से शानदार जीत दिला दी. खास बात यह रही कि जिस गेंद पर उन्होंने अपना शतक पूरा किया, उसी गेंद पर टीम ने जीत भी हासिल कर ली.

किंग्स के गेंदबाजों ने दिखाया दम

बारिश की वजह से मुकाबला 15-15 ओवर का कर दिया गया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पुरानी दिल्ली 6 की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए और एक समय स्कोर 9 ओवर में 55 रन पर 5 विकेट हो गया था. तेज गेंदबाज मनी ग्रेवाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर तीन बड़े विकेट झटके और विरोधी टीम की कमर तोड़ दी. हालांकि, इसके बाद अश्विनी चिल्ला और रोहन राठी ने जिम्मेदारी संभाली. दोनों ने छठे विकेट के लिए 85 रन जोड़कर टीम को 140 रन तक पहुंचाया. रोहन राठी ने 46 रन बनाए, जबकि अश्विनी चिल्ला ने 38 रन की उपयोगी पारी खेली.

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यश डुल ने चौकों-छक्कों से पलट दिया मैच

141 रन का लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत काफी धीमी रही. शुरुआती तीन ओवर में टीम सिर्फ 12 रन ही बना सकी. इसके बाद यश धुल ने गियर बदला और गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया. उन्होंने चौथे और पांचवें ओवर में लगातार बड़े शॉट लगाए और मैच का पूरा रुख बदल दिया.

धुल ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद भी उनका हमला नहीं रुका और उन्होंने 6 चौकों व 9 छक्कों की मदद से 47 गेंदों में नाबाद 100 रन बना डाले. युगल सैनी ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 27 रन बनाकर नाबाद लौटे. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 81 रन की अटूट साझेदारी हुई.

अंक तालिका में नंबर-1 बनी सेंट्रल दिल्ली किंग्स

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने यह मुकाबला 13.2 ओवर में ही खत्म कर दिया. टीम ने अब तक खेले अपने चारों मैच जीते हैं और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है. वहीं, यश डुल का यह डीपीएल करियर का दूसरा शतक है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 06 Aug 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Yash Dhull DPL 2026
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