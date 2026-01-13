हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026 Points Table: RCB-UPW मैच ने पूरी तरह से बदल दी तस्वीर, देखें WPL का पॉइंट्स टेबल, कौन सी टीम कहां पर

WPL 2026 Points Table: RCB-UPW मैच ने पूरी तरह से बदल दी तस्वीर, देखें WPL का पॉइंट्स टेबल, कौन सी टीम कहां पर

WPL 2026 की अंक तालिका में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. यूपी वॉरियर्ज पर शानदार जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप पर पहुंच गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स और यूपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Jan 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

WPL 2026 Points Table: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने लगा है. टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों के बाद ही पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्ज के बीच खेले गए मुकाबले के बाद अंक तालिका की तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आई.

RCB की दमदार जीत, हुआ बड़ा फायदा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्ज को नौ विकेट से हराकर WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गए इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्ज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए थे. इसके जवाब में RCB ने महज 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. यह जीत न सिर्फ बड़ी रही, बल्कि नेट रन रेट के लिहाज से भी टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई.

RCB ने टूर्नामेंट में अब तक खेले गए दोनों मुकाबले जीत लिए हैं. दो मैचों में दो जीत के साथ टीम के खाते में चार अंक हैं और उनका नेट रन रेट +1.964 है. जो फिलहाल टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है. इस शानदार प्रदर्शन ने RCB को बाकी टीमों पर शुरुआती बढ़त दिला दी है.

गुजरात जायंट्स दूसरे स्थान पर

गुजरात जायंट्स भी दो मैचों में दो जीत के साथ चार अंकों पर बनी हुई हैं. हालांकि, उनका नेट रन रेट +0.350 है, जिस वजह से वे RCB से नीचे दूसरे स्थान पर हैं. टीम का प्रदर्शन संतुलित रहा है, लेकिन बड़े अंतर से जीत दर्ज न कर पाने का असर तालिका में साफ दिख रहा है.

मुंबई इंडियंस तीसरे पायदान पर

मुंबई इंडियंस ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक जीत और एक हार मिली है. दो अंकों के साथ MI तीसरे स्थान पर है. टीम का नेट रन रेट +1.175 है, जो यह दिखाता है कि हार के बावजूद उनका खेल प्रतिस्पर्धी रहा है.

दिल्ली और यूपी की मुश्किलें बढ़ीं

दिल्ली कैपिटल्स का अभियान अब तक निराशाजनक रहा है. टीम ने अपने दोनों मैच गंवाए हैं और अभी तक उनका खाता नहीं खुल पाया है. दिल्ली चौथे स्थान पर है और उनका नेट रन रेट -1.350 है.

वहीं यूपी वॉरियर्ज की हालत सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है. लगातार दूसरी हार के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर पहुंच गई है. उनका नेट रन रेट -2.443 है, जो टूर्नामेंट में सबसे कम है.

आगे और रोमांच की उम्मीद

लीग चरण अभी लंबा है और 5 फरवरी तक कई मुकाबले खेले जाने हैं. ऐसे में पॉइंट्स टेबल में आने वाले दिनों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल RCB ने शानदार शुरुआत कर बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया है कि वह इस बार खिताब की प्रबल दावेदार है. 

Published at : 13 Jan 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Points Table Gujarat Giants MUMBAI INDIANS RCB Vs UPW WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
बिहार
पटना में गुटों के बीच जमकर हुआ विवाद, एक दूसरे पर चाकूबाजी का आरोप, एक की मौत और दो घायल
पटना में गुटों के बीच जमकर हुआ विवाद, एक दूसरे पर चाकूबाजी का आरोप, एक की मौत और दो घायल
क्रिकेट
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 39: ‘धुरंधर’ 39 दिन बाद भी थमने को नहीं तैयार, कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें-छठे मंडे का कलेक्शन
‘धुरंधर’ 39 दिन बाद भी कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें-छठे मंडे का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
बिहार
पटना में गुटों के बीच जमकर हुआ विवाद, एक दूसरे पर चाकूबाजी का आरोप, एक की मौत और दो घायल
पटना में गुटों के बीच जमकर हुआ विवाद, एक दूसरे पर चाकूबाजी का आरोप, एक की मौत और दो घायल
क्रिकेट
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 39: ‘धुरंधर’ 39 दिन बाद भी थमने को नहीं तैयार, कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें-छठे मंडे का कलेक्शन
‘धुरंधर’ 39 दिन बाद भी कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें-छठे मंडे का कलेक्शन
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
शिक्षा
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
फूड
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
ट्रेंडिंग
शराब पीकर टुन पड़ा था पुलिस वाला, विदेशी महिला ने बना लिया वीडियो, अब हो रही किरकिरी- बरसे यूजर्स
शराब पीकर टुन पड़ा था पुलिस वाला, विदेशी महिला ने बना लिया वीडियो, अब हो रही किरकिरी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget