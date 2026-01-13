WPL 2026 Points Table: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने लगा है. टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों के बाद ही पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्ज के बीच खेले गए मुकाबले के बाद अंक तालिका की तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आई.

RCB की दमदार जीत, हुआ बड़ा फायदा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्ज को नौ विकेट से हराकर WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गए इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्ज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए थे. इसके जवाब में RCB ने महज 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. यह जीत न सिर्फ बड़ी रही, बल्कि नेट रन रेट के लिहाज से भी टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई.

RCB ने टूर्नामेंट में अब तक खेले गए दोनों मुकाबले जीत लिए हैं. दो मैचों में दो जीत के साथ टीम के खाते में चार अंक हैं और उनका नेट रन रेट +1.964 है. जो फिलहाल टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है. इस शानदार प्रदर्शन ने RCB को बाकी टीमों पर शुरुआती बढ़त दिला दी है.

गुजरात जायंट्स दूसरे स्थान पर

गुजरात जायंट्स भी दो मैचों में दो जीत के साथ चार अंकों पर बनी हुई हैं. हालांकि, उनका नेट रन रेट +0.350 है, जिस वजह से वे RCB से नीचे दूसरे स्थान पर हैं. टीम का प्रदर्शन संतुलित रहा है, लेकिन बड़े अंतर से जीत दर्ज न कर पाने का असर तालिका में साफ दिख रहा है.

मुंबई इंडियंस तीसरे पायदान पर

मुंबई इंडियंस ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक जीत और एक हार मिली है. दो अंकों के साथ MI तीसरे स्थान पर है. टीम का नेट रन रेट +1.175 है, जो यह दिखाता है कि हार के बावजूद उनका खेल प्रतिस्पर्धी रहा है.

दिल्ली और यूपी की मुश्किलें बढ़ीं

दिल्ली कैपिटल्स का अभियान अब तक निराशाजनक रहा है. टीम ने अपने दोनों मैच गंवाए हैं और अभी तक उनका खाता नहीं खुल पाया है. दिल्ली चौथे स्थान पर है और उनका नेट रन रेट -1.350 है.

वहीं यूपी वॉरियर्ज की हालत सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है. लगातार दूसरी हार के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर पहुंच गई है. उनका नेट रन रेट -2.443 है, जो टूर्नामेंट में सबसे कम है.

आगे और रोमांच की उम्मीद

लीग चरण अभी लंबा है और 5 फरवरी तक कई मुकाबले खेले जाने हैं. ऐसे में पॉइंट्स टेबल में आने वाले दिनों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल RCB ने शानदार शुरुआत कर बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया है कि वह इस बार खिताब की प्रबल दावेदार है.