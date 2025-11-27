WPL 2026 Mega Auction: किस टीम के पास कितना पैसा, कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग? जानें 5 सबसे जरूरी बातें
WPL 2026 की मेगा नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाली है. इसमें 277 खिलाड़ी ऑक्शन में होंगे. इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे.
WPL 2026 Mega Auction: महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की लोकप्रियता आसमान पर है. इसी बढ़ते क्रेज के बीच अब महिला क्रिकेट फैन्स का फोकस शिफ्ट हो गया है WPL 2026 Mega Auction पर. 27 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही इस मेगा नीलामी पर न सिर्फ टीमों की रणनीति टिकी है, बल्कि करोड़ों फैन्स की निगाहें भी इसी पर जमी हैं.
इस बार नीलामी में 277 खिलाड़ी उतर रही हैं. जिनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी शामिल हैं. हालांकि इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे. ऐसे में आज का ऑक्शन रोमांचक होने वाला है.
1. किस टीम के पर्स में कितनी रकम बची है-
नीलामी से पहले टीमों की जेब का हाल यह है,
यूपी वॉरियर्स - 14.5 करोड़ रुपये (सबसे ज्यादा)
गुजरात जॉयंट्स - 9 करोड़ रुपये
RCB - 6.15 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस - 5.75 करोड़ रुपये
दिल्ली कैपिटल्स - 5.70 करोड़ रुपये
यानी यूपी सबसे ज्यादा खर्च कर सकती है, जबकि मुंबई और दिल्ली को काफी सोची-समझी खरेदी करनी होगी.
2. कौन सी टीम कितने खिलाड़ी खरीद सकता है?
हर टीम को 18 खिलाड़ियों का स्क्वॉड बनाना है. इसके हिसाब से खरीदारी की जरूरत इस प्रकार है,
यूपी वॉरियर्स - 17 खिलाड़ी खरीदने हैं (सबसे ज्यादा)
गुजरात जॉयंट्स - 16 खिलाड़ी
RCB - 14 खिलाड़ी
मुंबई इंडियंस - 13 खिलाड़ी
दिल्ली कैपिटल्स - 13 खिलाड़ी
मतलब यूपी और गुजरात की टेबल पर सबसे ज्यादा काम है. वहीं मुंबई, दिल्ली और RCB को बैलेंस बैठाने के लिए स्मार्ट बिडिंग करनी होगी.
3. पहली बार इस्तेमाल होगा RTM कार्ड
इस साल की नीलामी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है RTM कार्ड (Right To Match) का इस्तेमाल. कम खिलाड़ी रिटेन करने वाली टीमों को ज्यादा RTM मिले हैं.
यूपी वॉरियर्स - 4 RTM (सबसे ज्यादा)
गुजरात जॉयंट्स - 3 RTM
RCB - 1 RTM
मुंबई इंडियंस - 0
दिल्ली कैपिटल्स - 0
यूपी के पास अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों को वापस टीम में लेने का बड़ा मौका है.
4. कब और कहां होगा WPL Auction?
नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में होगी. बिडिंग शाम 3:30 बजे से शुरू होगी.
5. कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?
टीवी पर: स्टार स्पोर्ट्स चैनल
मोबाइल पर: जियोहॉट स्टार ऐप
कवरेज 2:30 बजे से शुरू हो जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL