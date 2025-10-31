Women's World Cup Final Ind vs SA: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था. मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को 339 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य चेज कर हरा दिया. यह महिला ODI का सबसे सफल रनचेज है. इस जीत के साथ भारत ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. अब मुकाबला होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका और खास बात यह है कि दोनों टीमों ने आज तक कभी वर्ल्ड कप नही जीता है. यानी इस बार महिला क्रिकेट को नया विश्व चैंपियन जरूर मिलेगा.

कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मुकाबला

2 नवंबर (रविवार) को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा. यह मैच भी नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही होगा. वहीं मैदान, जहां भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड जीत हासिल की. ऐसे में टीम इंडिया के आत्मविश्वास का स्तर इस समय चरम पर है.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वान डेर वाट दोपहर 2:30 बजे टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगी, जबकि मैच की शुरुआत 3 बजे से होगी. फाइनल में स्टेडियम खचाखच भरे रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत अब इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है.

अब तक कैसा रहा दोनों टीमों का सफर

साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था. टीम ने 7 में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी. दूसरी ओर, भारत का ग्रुप स्टेज थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहा, लेकिन टीम ने सही वक्त पर फॉर्म पकड़ी. भारत ने 7 में से 3 मैच अपने नाम किए, 3 में हार का सामना किया और 1 मैच टाई रहा.

हालांकि, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत ने पूरी कहानी बदल दी. टीम ने 8 साल से अजेय रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को बाहर का रास्ता दिखाया. इस मुकाबले में भारत की जेमिमा रोड्रिग्स ने 118 गेंदों पर 136 रन की धमाकेदार पारी खेलते हए शानदार शतक जड़ा. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी तेजतर्रार पारी खेलकर टीम को जीत की राह पर बनाए रखा. दोनों बल्लेबाजों ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया.

यह जीत न सिर्फ ऐतिहासिक थी, बल्कि इससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास भी चरम पर पहुंच गया है. अब टीम इंडिया की नजर फाइनल में अपनी किस्मत बदलने और पहली बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने पर होगी.