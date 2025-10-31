हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup Final Ind vs SA: कब और कहां खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका के बीच विश्वकप का फाइनल मुकाबला, एक क्लिक में जानिए हर अपडेट

Women's World Cup Final Ind vs SA: कब और कहां खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका के बीच विश्वकप का फाइनल मुकाबला, एक क्लिक में जानिए हर अपडेट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा. इस बार क्रिकेट को नया वर्ल्ड चैंपियन मिलने वाला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 31 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Women's World Cup Final Ind vs SA:  भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था. मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को 339 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य चेज कर हरा दिया. यह महिला ODI का सबसे सफल रनचेज है. इस जीत के साथ भारत ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. अब मुकाबला होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका और खास बात यह है कि दोनों टीमों ने आज तक कभी वर्ल्ड कप नही जीता है. यानी इस बार महिला क्रिकेट को नया विश्व चैंपियन जरूर मिलेगा.

कब और कहां खेला जाएगा फाइनल मुकाबला

2 नवंबर (रविवार) को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा. यह मैच भी नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही होगा. वहीं मैदान, जहां भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड जीत हासिल की. ऐसे में टीम इंडिया के आत्मविश्वास का स्तर इस समय चरम पर है.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वान डेर वाट दोपहर 2:30 बजे टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगी, जबकि मैच की शुरुआत 3 बजे से होगी. फाइनल में स्टेडियम खचाखच भरे रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत अब इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है.

अब तक कैसा रहा दोनों टीमों का सफर

साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था. टीम ने 7 में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी. दूसरी ओर, भारत का ग्रुप स्टेज थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहा, लेकिन टीम ने सही वक्त पर फॉर्म पकड़ी. भारत ने 7 में से 3 मैच अपने नाम किए, 3 में हार का सामना किया और 1 मैच टाई रहा.

हालांकि, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत ने पूरी कहानी बदल दी. टीम ने 8 साल से अजेय रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को बाहर का रास्ता दिखाया. इस मुकाबले में भारत की जेमिमा रोड्रिग्स ने 118 गेंदों पर 136 रन की धमाकेदार पारी खेलते हए शानदार शतक जड़ा. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी तेजतर्रार पारी खेलकर टीम को जीत की राह पर बनाए रखा. दोनों बल्लेबाजों ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया.

यह जीत न सिर्फ ऐतिहासिक थी, बल्कि इससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास भी चरम पर पहुंच गया है. अब टीम इंडिया की नजर फाइनल में अपनी किस्मत बदलने और पहली बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने पर होगी. 

Published at : 31 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Women's World Cup IND VS SA World Cup Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
'मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सरेआम कह दी ये बात
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
इजरायल में शुरू हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, की आगजनी
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget