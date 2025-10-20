Women's World Cup points table: 3 टीमें कंफर्म... इंग्लैंड से हारने के बाद विश्व कप से बाहर हो गई टीम इंडिया? देखें अंक तालिका
Women's ODI World Cup 2025 Points Table: भारतीय महिला टीम को हराकर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में अपना स्थान कंफर्म कर लिया है. क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है? जानिए.
महिला विश्व कप में रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 4 रनों से हराया. इस जीत के साथ इंग्लैंड तीसरी टीम बन गई है, जिसने विश्व कप सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है. 3 टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं और अब सिर्फ 1 टीम आगे जा सकती है, भारत अंक तालिका में कहां है? अन्य कौन सी टीमें दौड़ में शामिल है? किस टीम के कितने पॉइंट्स और नेट रन रेट है? जानिए.
इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी. इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 289 रनों का लक्ष्य रखा. दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट लिए. इंग्लैंड के लिए हीथर नाइट ने शतकीय (109) पारी खेली, एमी जोन्स ने 56 रन बनाए.
अंत में पिछड़ी टीम इंडिया
लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना ने 88 और हरमनप्रीत कौर ने 70 रन बनाए, दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में भी कमाल किया और 57 गेंदों में 50 रन बनाए. जब दीप्ति आउट हुई तब भारत को जीतने के लिए 19 गेंदों में 27 रन बनाने थे, भारत शुरुआत से अच्छी स्थिति में थी लेकिन अंत में पिछड़ गई और लक्ष्य से 5 रन दूर रह गई.
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने किया क्वालीफाई
ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से 4 मैच जीते हैं. टीम का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था. 9 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया तालिका में पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसने अपने 5 में से 4 मैच जीते हैं. इंग्लैंड का भी एक मैच बेनतीजा रहा. साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पर आ गई है, इस टीम ने भी 5 में से 4 मैच जीते हैं लेकिन 1 हारा भी है. अंक तालिका में साउथ अफ्रीका 8 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है. इन तीनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपना स्थान कंफर्म कर लिया है.
One final spot up for grabs in the #CWC25 semis 👀— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 19, 2025
Latest state of play ➡️ https://t.co/wbGUBVunRS pic.twitter.com/PZirznwmza
वर्ल्ड कप से बाहर हो गई टीम इंडिया?
नहीं, अभी भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2025 सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई है. भारत की ये लगातार तीसरी हार है. इससे पहले हरमनप्रीत कौर एंड टीम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हारी थी. टीम इंडिया ने 5 में से 2 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं. 4 अंकों के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. टीम का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ 23 अक्टूबर को है, जो भारत के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा.
भारत को हर हाल में न्यूजीलैंड को हराना है, क्योंकि अगर टीम इंडिया हारी तो न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर आ जाएगी और भारत टॉप-4 से बाहर हो जाएगा. न्यूजीलैंड ने 5 में से 1 ही मैच जीता है, लेकिन उसके 2 मैच बारिश से रद्द हुए हैं इसलिए उनके भी भारत की तरह 4 अंक हैं. न्यूजीलैंड अंक तालिका में 5वें नंबर पर है.
