किस खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया? विराट कोहली का जवाब उड़ा देगा होश
विराट ने कहा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे के साथ बैटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है. विराट कोहली ने सभी फॉर्मेट में बैटिंग करते समय अपने सबसे भरोसेमंद साथी खिलाड़ियों के बारे में बताया.
एक इंटरव्यू में जब विराट कोहली से पूछा गया कि आपको किस खिलाड़ी के साथ बैटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है तो उन्होंने अलग-अलग फॉर्मेट के हिसाब से जवाब दिया. विराट ने कहा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे के साथ बैटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है. विराट कोहली ने सभी फॉर्मेट में बैटिंग करते समय अपने सबसे भरोसेमंद साथी खिलाड़ियों के बारे में बताया.
विराट कोहली से पूछा गया कि आपको किसके साथ बल्लेबाजी करने में सबसे ज्यादा मजा आया? विराट ने अलग-अलग फॉर्मेट के हिसाब से इस सवाल का जवाब दिया. विराट कोहली ने कहा टेस्ट क्रिकेट में मुझे अजिंक्य रहाणे के साथ बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आया. हमने साथ में कुछ बेहतरीन साझेदारियां कीं.
वनडे क्रिकेट को लेकर विराट कोहली ने कहा कि उन्हें एमएस धोनी और रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करने में बहुत मजा आया. बता दें कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ विराट ने वनडे क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाए हैं. धोनी आखिरी बार 2019 में वनडे क्रिकेट खेले. फिर 2020 में उन्होंने संन्यास ले लिया था. वहीं रोहित शर्मा आज भी खेल रहे हैं.
आईपीएल को लेकर विराट कोहली ने किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं लिया. विराट ने कहा कि आईपीएल में उन्हें एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया. उन्होंने कहा कि आईपीएल में एबी डी विलियर्स और क्रिस गेल के साथ तालमेल ऐसा था कि हम बिना कुछ कहे ही एक-दूसरे को समझ जाते थे.
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं विराट
बता दें कि विराट कोहली अब टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वह अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. हालांकि, चोटिल होने की वजह से विराट अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. माना जा रहा है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं.
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