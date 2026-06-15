हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकिस खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया? विराट कोहली का जवाब उड़ा देगा होश

किस खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया? विराट कोहली का जवाब उड़ा देगा होश

विराट ने कहा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे के साथ बैटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है. विराट कोहली ने सभी फॉर्मेट में बैटिंग करते समय अपने सबसे भरोसेमंद साथी खिलाड़ियों के बारे में बताया.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 15 Jun 2026 08:23 PM (IST)
Preferred Sources

एक इंटरव्यू में जब विराट कोहली से पूछा गया कि आपको किस खिलाड़ी के साथ बैटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है तो उन्होंने अलग-अलग फॉर्मेट के हिसाब से जवाब दिया. विराट ने कहा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे के साथ बैटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है. विराट कोहली ने सभी फॉर्मेट में  बैटिंग करते समय अपने सबसे भरोसेमंद साथी खिलाड़ियों के बारे में बताया.

विराट कोहली से पूछा गया कि आपको किसके साथ बल्लेबाजी करने में सबसे ज्यादा मजा आया? विराट ने अलग-अलग फॉर्मेट के हिसाब से इस सवाल का जवाब दिया. विराट कोहली ने कहा टेस्ट क्रिकेट में मुझे अजिंक्य रहाणे के साथ बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आया. हमने साथ में कुछ बेहतरीन साझेदारियां कीं. 

वनडे क्रिकेट को लेकर विराट कोहली ने कहा कि उन्हें एमएस धोनी और रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करने में बहुत मजा आया. बता दें कि इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ विराट ने वनडे क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाए हैं. धोनी आखिरी बार 2019 में वनडे क्रिकेट खेले. फिर 2020 में उन्होंने संन्यास ले लिया था. वहीं रोहित शर्मा आज भी खेल रहे हैं. 

आईपीएल को लेकर विराट कोहली ने किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं लिया. विराट ने कहा कि आईपीएल में उन्हें एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया. उन्होंने कहा कि आईपीएल में एबी डी विलियर्स और क्रिस गेल के साथ तालमेल ऐसा था कि हम बिना कुछ कहे ही एक-दूसरे को समझ जाते थे.

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं विराट 

बता दें कि विराट कोहली अब टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वह अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. हालांकि, चोटिल होने की वजह से विराट अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. माना जा रहा है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- 

Watch: अकेला वैभव सूर्यवंशी, सामने पूरी श्रीलंका टीम, हुई भयंकर हाथापाई; वीडियो उड़ा देगा होश

Published at : 15 Jun 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
AB De Villiers Ajinkya Rahane Virat Kohli TEAM INDIA MS DHONI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
किस खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया? विराट कोहली का जवाब उड़ा देगा होश
किस खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आया? विराट कोहली का जवाब उड़ा देगा होश
क्रिकेट
Watch: अकेला वैभव सूर्यवंशी, सामने पूरी श्रीलंका टीम, हुई भयंकर हाथापाई; वीडियो उड़ा देगा होश
अकेला वैभव सूर्यवंशी, सामने पूरी श्रीलंका टीम, हुई भयंकर हाथापाई; वीडियो उड़ा देगा होश
क्रिकेट
सुपर ओवर में हारा भारत, वैभव सूर्यवंशी भी नहीं दिला सके जीत; पढ़ें 12 गेंदों में क्या कुछ हुआ
सुपर ओवर में हारा भारत, वैभव सूर्यवंशी भी नहीं दिला सके जीत; पढ़ें 12 गेंदों में क्या कुछ हुआ
क्रिकेट
OMG! अरशद खान ने श्रीलंका को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 5 रन; पढ़ें लास्ट ओवर का रोमांच
OMG! अरशद खान ने श्रीलंका को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 5 रन; पढ़ें लास्ट ओवर का रोमांच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धमाल 4 का नया गाना ‘चटनी’ रिलीज, भोजपुरी तड़के और मस्तीभरे अंदाज ने बटोरी सुर्खियां (15.06.26)
New Mercedes S-Class launched at price of 2.20 cr. | #mercedes #mercedessclass #autolive
Kumkum Bhagya फेम Sanchita Ugale का 22 साल की उम्र में निधन, Entertainment Industry में शोक की लहर
Pati Brahmachari: Suraj को सताया डर! क्या Isha को पसंद आएगा केक वाला ये रोमांटिक सरप्राइज?
Vijay Thalapathy और Trisha Krishnan की हुई सीक्रेट सगाई? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी से मिलने जा रहे TMC विधायक कुणाल घोष पर युवक ने दे मारा अंडा, वीडियो आया सामने
ममता बनर्जी से मिलने जा रहे TMC विधायक कुणाल घोष पर युवक ने दे मारा अंडा, वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस मुस्लिम शख्स ने सीएम योगी को दिया आशीर्वाद, कहा- 'हम हज कर के आए हैं, आपको...'
यूपी के इस मुस्लिम शख्स ने सीएम योगी को दिया आशीर्वाद, कहा- 'हम हज कर के आए हैं, आपको...'
क्रिकेट
Watch: अकेला वैभव सूर्यवंशी, सामने पूरी श्रीलंका टीम, हुई भयंकर हाथापाई; वीडियो उड़ा देगा होश
अकेला वैभव सूर्यवंशी, सामने पूरी श्रीलंका टीम, हुई भयंकर हाथापाई; वीडियो उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
Theatre Releases 19th June: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा, 5 फिल्में होंगी रिलीज
विश्व
Explained: 13 अमेरिकी तो 1508 ईरानी सैनिकों की मौत, 27 लाख बेघर और 1.12 ट्रिलियन डॉलर खर्च! जंग में नुकसान कितना?
13 अमेरिकी तो 1508 ईरानी सैनिकों की मौत और 1.12 ट्रिलियन डॉलर खर्च! जंग में किसका नुकसान कितना?
इंडिया
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
विश्व
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
एग्रीकल्चर
Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget