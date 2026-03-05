IND vs ENG Semi Final Rain Chances: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत होगी. पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड फाइनल में जा चुकी है और आज जो भी जीतेगा, वो 8 मार्च को फाइनल में कीवी टीम से भिड़ेगा. भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल (IND vs ENG Semi Final) मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. मगर यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो फाइनलिस्ट टीम का फैसला कैसे होगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

बारिश आई, तो फाइनल में कौन?

भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाता है, तो इसके लिए रिजर्व डे का नियम है. इसका मतलब आज यानी 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल नहीं खेला जा सका तो यह सेमीफाइनल मुकाबला रिजर्व डे यानी 6 मार्च को करवाया जाएगा.

ICC ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबलों के लिए रिजर्व डे रखा था. आज सेमीफाइनल या फिर फाइनल मुकाबला भी बारिश के कारण नहीं खेला जा सका, तो उसे अगले दिन यानी 9 मार्च को करवाया जाएगा.

अगर रिजर्व डे भी बारिश में धुला?

अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश के कारण कोई खेल नहीं हो पाता है तो फाइनल में जाने वाली टीम का फैसला सुपर-8 की टेबल के आधार पर होगा. सुपर-8 की पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड ने अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक बटोरे थे, जबकि टीम इंडिया सिर्फ 2 जीत दर्ज कर पाई थी. रिजर्व डे के दिन भी भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच नहीं हो पाया, तो सुपर-8 में ज्यादा अंक बटोरने के कारण इंग्लैंड फाइनल में चला जाएगा.

भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि बारिश के कारण उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज मुंबई का मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है. मैच के समय तापमान 28 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

यह भी पढ़ें:

शादी के बंधन में बंधे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, जानें शादी समारोह में कौन-कौन हुआ शामिल