पकड़ी गई सूर्यकुमार यादव की कमजोरी, दिग्गज ने बताया कैसे फिर से बनेंगे पहले जैसे रन

पकड़ी गई सूर्यकुमार यादव की कमजोरी, दिग्गज ने बताया कैसे फिर से बनेंगे पहले जैसे रन
Wasim Jaffer Caught Suryakumar Yadav Weakness: सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी में क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? भारत के दिग्गज क्रिकेटर ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है.
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. यहां तक कि उनसे भारतीय टीम की कप्तानी छिनने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है. मौजूदा सीजन में 7 मैच खेलकर सूर्या अब तक 157 रन बना पाए हैं. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने तकनीक के संबंध में सूर्यकुमार यादव को चेतावनी दी और साथ में एक खास सलाह भी दी है.
वसीम जाफर ने बताया कि अब सभी टीमों को सूर्यकुमार यादव का खेलने का स्टाइल पता है. गेंदबाजों ने ऐसी लाइन और लेंथ पकड़ी हुई है, जिसकी वजह से सूर्या पीछे की तरफ अपना ट्रेडमार्क शॉट नहीं खेल पा रहे हैं. जाफर ने सलाह देते हुए कहा कि सूर्या को सामने की ओर ज्यादा शॉट खेलने चाहिए.
पकड़ी सूर्यकुमार यादव की कमजोरी
सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से वसीम जाफर ने कहा कि सूर्यकुमार हर बार एक ही तरह से आउट हो रहे हैं. यह सब जानते हैं कि सूर्या को पीछे की ओर शॉट खेलना कितना पसंद है. जाफर ने कहा कि सभी टीम यह बात जान चुकी हैं, इसलिए ऐसी फील्डिंग सेट की जाती है, जिससे सूर्या लेग साइड और विकेट के पीछे की तरफ शॉट्स ना खेल पाएं.
प्लान B की जरूरत
दिग्गज क्रिकेटर वसीम जाफर ने सूर्यकुमार यादव को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अब प्लान B की जरूरत है. सूर्या को अब सामने की तरफ या कवर्स की दिशा में शॉट्स खेलने का प्रयास करना चाहिए. वसीम जाफर ने कड़े शब्दों में कहा कि सूर्या प्रिडिक्टेबल बन गए हैं और इस मुसीबत से उन्हें पीछा छुड़ाने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि सूर्या इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उन्हें हर बार एक ही तरह से जाल में फंसकर आउट नहीं होना चाहिए.
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