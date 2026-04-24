PSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर से जुड़ा है मामला

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अचानक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा की एनओसी को रद्द कर दिया है. इसका मतलब मुस्तफिजुर और नाहिद, दोनों PSL 2026 के बचे हुए मैचों में नहीं खेल पाएंगे. बीसीबी ने मेडिकल कारणों का हवाला देकर दोनों खिलाड़ियों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रद्द किया है.

मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भाग लेने के कारण PSL 2026 को बीच में छोड़ अपने देश लौट गए थे. क्रिकबज की एक रिपोर्ट की मानें तो BCB ने मुस्तफिजुर को 26 मार्च से 12 अप्रैल और 24 अप्रैल-3 मई तक PSL 2026 में खेलने की अनुमति दी थी. वे न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल ODI सीरीज में भाग लेने वाले थे. इसी बीच चोट के कारण मुस्तफिजुर पहले 2 वनडे मैच नहीं खेल पाए. तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में उन्होंने वापसी करते हुए 5 विकेट चटकाए.

BCB ने मारी पलटी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पलटी मारी है, क्योंकि उसका साफ कहना है कि वह PSL 2026 के बचे मैचों के लिए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज नहीं करेगा. बताते चलें कि पीएसएल 2026 में मुस्तफिजुर लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे.

BCB ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि तीसरे वनडे मुकाबले के बाद मेडिकल टीम ने मुस्तफिजुर रहमान की फिटनेस का आकलन किया, जिसके बाद फैसला लिया गया कि उन्हें तुरंत स्कैन के लिए भेजा जाएगा. उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया शुरू होगी. इसी कारण बीसीबी ने उनकी NOC रद्द करने का फैसला लिया है और बोर्ड ने यह भी साफ किया कि रहमान पीएसएल 2026 के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे.

बोर्ड ने नाहिद राणा को भी रिलीज करने से मना कर दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी का हवाला देकर BCB ने नाहिद की NOC भी रद्द करने का फैसला किया है. बताते चलें कि 27 अप्रैल से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है.

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