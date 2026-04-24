PSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर से जुड़ा है मामला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा है मामला

PSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा है मामला

Mustafizur Rahman Out of PSL 2026: बांग्लादेश ने पीएसएल 2026 के बीच पाकिस्तान को झटका दिया है. बांग्लादेश ने 2 तेज गेंदबाजों की एनओसी रद्द कर दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Apr 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अचानक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा की एनओसी को रद्द कर दिया है. इसका मतलब मुस्तफिजुर और नाहिद, दोनों PSL 2026 के बचे हुए मैचों में नहीं खेल पाएंगे. बीसीबी ने मेडिकल कारणों का हवाला देकर दोनों खिलाड़ियों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रद्द किया है.

मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भाग लेने के कारण PSL 2026 को बीच में छोड़ अपने देश लौट गए थे. क्रिकबज की एक रिपोर्ट की मानें तो BCB ने मुस्तफिजुर को 26 मार्च से 12 अप्रैल और 24 अप्रैल-3 मई तक PSL 2026 में खेलने की अनुमति दी थी. वे न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल ODI सीरीज में भाग लेने वाले थे. इसी बीच चोट के कारण मुस्तफिजुर पहले 2 वनडे मैच नहीं खेल पाए. तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में उन्होंने वापसी करते हुए 5 विकेट चटकाए.

BCB ने मारी पलटी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पलटी मारी है, क्योंकि उसका साफ कहना है कि वह PSL 2026 के बचे मैचों के लिए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज नहीं करेगा. बताते चलें कि पीएसएल 2026 में मुस्तफिजुर लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे.

BCB ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि तीसरे वनडे मुकाबले के बाद मेडिकल टीम ने मुस्तफिजुर रहमान की फिटनेस का आकलन किया, जिसके बाद फैसला लिया गया कि उन्हें तुरंत स्कैन के लिए भेजा जाएगा. उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया शुरू होगी. इसी कारण बीसीबी ने उनकी NOC रद्द करने का फैसला लिया है और बोर्ड ने यह भी साफ किया कि रहमान पीएसएल 2026 के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे.

बोर्ड ने नाहिद राणा को भी रिलीज करने से मना कर दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी का हवाला देकर BCB ने नाहिद की NOC भी रद्द करने का फैसला किया है. बताते चलें कि 27 अप्रैल से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है.

यह भी पढ़ें:

MI Playoff Scenario: सात मैचों में केवल 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है मुंबई इंडियंस; जानें पूरा समीकरण

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman Bangladesh Cricket Board Nahid Rana PSL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
PSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा है मामला
PSL 2026 के बीच पाकिस्तान को मिला धोखा, BCB ने अचानक मारी पलटी, मुस्तफिजुर से जुड़ा है मामला
क्रिकेट
IPL 2026 RCB vs GT Live Score: बेंगलुरू ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग, फिल साल्ट RCB की प्लेइंग XI से बाहर
LIVE: बेंगलुरू ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग, फिल साल्ट RCB की प्लेइंग XI से बाहर
क्रिकेट
MI Playoff Scenario: सात मैचों में केवल 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है मुंबई इंडियंस; जानें पूरा समीकरण
सात मैचों में केवल 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है मुंबई इंडियंस; जानें पूरा समीकरण
क्रिकेट
'एमएस धोनी खेलेंगे तो विकेटकीपिंग...', CSK के बैटिंग कोच माइक हसी ने वापसी पर दिया अपडेट
'एमएस धोनी खेलेंगे तो विकेटकीपिंग...', CSK के बैटिंग कोच माइक हसी ने वापसी पर दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दोनों पक्ष इस बात पर सहमत..' अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी सरकार ने दिया अपडेट, जानें क्या बताया?
'दोनों पक्ष इस बात पर सहमत..' अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी सरकार ने दिया अपडेट, जानें क्या बताया?
दिल्ली NCR
अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कही जाती थी जो बात, उसे खुद पर लागू कर BJP के हो गए राघव चड्ढा
अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कही जाती थी जो बात, उसे खुद पर लागू कर BJP के हो गए राघव चड्ढा
आईपीएल 2026
MI Playoff Scenario: सात मैचों में केवल 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है मुंबई इंडियंस; जानें पूरा समीकरण
सात मैचों में केवल 2 जीत, फिर भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है मुंबई इंडियंस; जानें पूरा समीकरण
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
ट्रैवल
PM Modi Howrah Bridge Boat Ride: पीएम मोदी की तरह आपको भी नाव से निहारना है हावड़ा ब्रिज, जानें कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
पीएम मोदी की तरह आपको भी नाव से निहारना है हावड़ा ब्रिज, जानें कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
Results
CUET PG 2026: NTA ने जारी किया CUET PG 2026 रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
NTA ने जारी किया CUET PG 2026 रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Embed widget