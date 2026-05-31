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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB बनी 19वें सीजन की चैंपियन, फाइनल में गुजरात को हराकर जीता दूसरा खिताब; डिफेंड किया टाइटल

RCB बनी 19वें सीजन की चैंपियन, फाइनल में गुजरात को हराकर जीता दूसरा खिताब; डिफेंड किया टाइटल

RCB Becomes IPL 2026 Champion: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया है. बेंगलुरू ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 May 2026 11:34 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू आईपीएल 2026 की चैंपियन बन गई है. फाइनल में बेंगलुरू ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है. यह लगातार दूसरा साल है जब RCB ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है. गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे, जवाब में आरसीबी ने 18वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल करके इतिहास रच दिया. विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की पारी खेली.

आईपीएल के इतिहास में RCB ऐसी केवल तीसरी टीम बन गई है, जिसने लगातार 2 सीजन आईपीएल की ट्रॉफी जीती है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010-2011 और फिर मुंबई इंडियंस ने 2019-2010 में लगातार 2 बार चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था. अब बेंगलुरू ने 2025 के बाद 2026 का खिताब भी जीतकर इस खास फेहरिस्त में जगह बना ली है.

 RCB ने रचा इतिहास

रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने इतिहास रच किया है. पाटीदार अब एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद ऐसे केवल तीसरे कप्तान बने हैं, जिन्होंने लगातार 2 खिताब जीते हों. कमेंटेटर्स से लेकर एक्सपर्ट्स भी कहते रहे कि इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना सही फैसला साबित हो सकता है. मगर कप्तान पाटीदार और आरसीबी मैनेजमेंट ने कुछ और ही सोच रखा था. बेंगलुरू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी.

गुजरात हुई बेदम

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के साथ सबसे बड़ी समस्या यही रही कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर के जल्दी आउट होने पर पूरी टीम फ्लॉप हो जाती है. फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि शुभमन गिल (10 रन), साई सुदर्शन (12 रन) और जोस बटलर (19) जल्दी आउट हो गए. वाशिंगटन सुंदर ने 50 रनों की पारी खेल, जैसे-तैसे गुजरात का स्कोर 155 रनों तक पहुंचाया था. बेंगलुरू की ओर से रसिख डार सलाम ने कहर बरपाते हुए सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए.

RCB की 'विराट' जीत

156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने तूफानी शुरुआत दिलाई. पावरप्ले में ही बेंगलुरू 70 रन बना चुकी थी. अय्यर ने 16 गेंद में 32 रन बनाए. टिम डेविड ने 24 रन और रजत पाटीदार ने 15 रनों का छोटा योगदान दिया. मगर बेंगलुरू की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 42 गेंद में नाबाद 75 रनों की पारी खेली. RCB के लिए विनिंग शॉट भी विराट ने ही लगाया. उन्होंने अरशद खान की गेंद पर छक्का लगाकर RCB का चैंपियन बनना सुनिश्चित किया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 31 May 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
IPL Final Royal Challengers Bengaluru RCB GT RCB VS GT IPL 2026
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