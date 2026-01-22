हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवसीम अकरम का बल्लेबाजी में बनाया गया वो रिकॉर्ड कौन सा है जो कभी तेंदुलकर भी नहीं तोड़ पाए, जानिए

वसीम अकरम का बल्लेबाजी में बनाया गया वो रिकॉर्ड कौन सा है जो कभी तेंदुलकर भी नहीं तोड़ पाए, जानिए

Wasim Akram Record: पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वासिम अकरम ने 1996 में अपनी बल्लेबाजी में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक अटूट है. जिसे भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी नहीं तोड़ पाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 22 Jan 2026 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

Wasim Akram World Record In Batting: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वासिम अकरम को स्विंग का सुल्तान कहा जाता है. उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया के हर एक बल्लेबाज को परेशान किया. वसीम के गेंदबाजी के रिकॉर्ड तो हर किसी को याद है. लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे मॉडर्न डे क्रिकेट में तोड़ना नामुमकिन लगता है. यहां तक कि ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अकरम के इस रिकॉर्ड के आस-पास भी नहीं पहुंच पाए. 

साल 1996 में वसीम अकरम ने बनाया था रिकॉर्ड

वसीम अकरम ने अपने शानदार करियर में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. लेकिन 20 अक्टूबर 1996 उनके लिए खास है, क्योंकि इस दिन एक निचले क्रम के बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे यादगार पारियों में से एक देखने को मिली. अकरम उस दिन वे संकट की स्थिति में बल्लेबाजी करने आए. जब पाकिस्तान के छह विकेट 183 रन पर गिर चुके थे, और उन्होंने शेखपुरा में नाबाद 257 रन की ऐतिहासिक पारी खेली.

अकरम का रिकॉर्ड तोड़ना क्यों नामुमकिन!

जिम्बाब्वे के खिलाफ वसीम अकरम की खेली गई पारी आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसे तोड़ना नामुमकिन जैसा लगता है. क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में नंबर 8 बल्लेबाज द्वारा (257* रन) सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इससे पहले ये रिकॉर्ड 209 रन का था, जो उनके ही देश के इम्तियाज अहमद ने साल 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. अकरम ने अपनी पारी के दौरान 12 छक्के जड़े थे, जो एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बन गया. इससे पहले वॉली हैमंड ने ऑकलैंड में 336 रन की पारी में 10 छक्के लगाए थे.  उन्होंने 22 चौके भी लगाए और सकलैन मुश्ताक के साथ 323 रन की साझेदारी की.

सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर पाए ये कारनामा 

वसीम अकरम ने नंबर 8 बल्लेबाज करते हुए टेस्ट मैच की एक पारी में नाबाद 257 रन बनाए. जिसे भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तक कभी टेस्ट क्रिकेट में इस स्कोर तक नहीं पहुंच पाए. मास्टर ब्लास्टर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में 200 टेस्ट मैच खेले और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 248 रन का रहा.

Published at : 22 Jan 2026 06:44 AM (IST)
