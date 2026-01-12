हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या विराट कोहली घमंडी हैं? अजिंक्य रहाणे ने दिया ये जवाब, कहा- 'मैंने उन्हें...'

क्या विराट कोहली घमंडी हैं? अजिंक्य रहाणे ने दिया ये जवाब, कहा- 'मैंने उन्हें...'

Is Virat Kohli Arrogant: विराट कोहली दुनिया के सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर्स में से एक हैं. उन्हें कई लोग घमंडी मानते हैं. क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने कोहली के व्यक्तित्व के बारे में खुलकर अपनी राय दी.

By : शिवम | Updated at : 12 Jan 2026 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

अजिंक्य रहाणे लंबे समय तक विराट कोहली की कप्तानी में उपकप्तान रहे, वह उन्हें और उनके व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित हैं. कोहली की आलोचना करने वाला एक वर्ग उन्हें घमंडी मानता है. लेकिन रहाणे का मानना है कि जिस तरह खेल को लेकर उनकी सोच और रवैया है, बाहरी लोग गलत समझ लेते हैं. रहाणे के कहा, "वह बस अपने खेल में डूब जाते हैं."

क्या विराट कोहली घमंडी हैं?

अजिंक्य रहाणे ने क्रिकबज से बातचीत में कहा, "विराट कोहली के बारे में जितनी बात करें, वो कम है. मैंने उन्हें उस समय करीब से देखा है. हम उनके जुनून के बारे में बात करते हैं, जब वह बल्लेबाजी करने जाते हैं. मेरा मानना है कि उनमे सीखने की ललक, रवैया और कभी हार नहीं मानने का जज्बा उन्हें सभी से अलग बनाता है. बाहरी लोग उन्हें घमंडी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कोहली बस अपने खेल में डूब जाते हैं."

अजिंक्य रहाणे ने आगे कहा कि चुप रहने का मतलब अहंकार नहीं होता है. खेल पर ध्यान केंद्र करने का ये उनका तरीका है. क्रिकेटर ने कहा, "मैच से 2 दो दिन पहले मैंने उन्हें देखा है. वह बहुत कम बोलते हैं, टीम के खिलाड़ियों से भी ज्यादा बात नहीं करते. वह बस अपना एक अलग जोन तैयार करते हैं. वह एयरपॉडस में वही सुनते हैं, जो सुनना उन्हें पसंद है. इससे उन्हें अपने आप में केंद्रित करने में मदद मिलती है."

नए खिलाड़ियों को समझने में समय लगता है

रहाणे ने आगे कहा कि कोहली के रवैये को समझने में कई खिलाड़ियों को समय लगता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं. जब वह साथी खिलाड़ियों से बात नहीं कर रहे होते तो मैं समझ जाता था कि वो अपना जोन तैयार कर रहे हैं. 

अजिंक्य रहाणे ने कहा, "खेल में सबकुछ हासिल करने के बाद भी विराट कोहली में इच्छा बाकी है. उनका कार्य करने का तरीका भी शानदार है. जब भी उन्हें देखते हैं तो कुछ नया देखने को मिलता है. वह हमेशा बदलाव देखते हैं. वह चाहते हैं कि हमेशा कुछ नया करें और टीम के लिए योगदान दें."

शानदार फॉर्म में हैं कोहली

विराट कोहली अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल रहे हैं. पहले मैच में उन्होंने 93 रनों की शानदार पारी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला. इससे पहले उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शतक जड़ा था. उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे में से 2 में उन्होंने शतक लगाया था. भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे बुधवार, 14 जनवरी को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Indian Cricketer VIRAT KOHLI INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: भगवान राम 'समाजवादी' थे? यूपी की राजनीति गरमाई | Mahadangal | BJP | SP
Chitra Tripathi: Sangeet Ragi ने SP को लेकर ऐसा क्या कहा भड़क गए Anurag Bhadouria! | Mahadangal |BJP
Chitra Tripathi: जब पास आए मतदान,तब याद आएं श्रीराम? Live Debate में सपा प्रवक्ता की बोलती बंद!
JF 17 IN DEMAND? Bangladesh, Pakistan का 'दोस्ताना' बढ़ा! India के लिए खतरे की घंटी? | ABPLIVE
Chitra Tripathi : अखिलेश का एलान..'समाजवादी' हैं श्रीराम! | Virendra Singh | Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
बॉलीवुड
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद यूं दिखीं नई नवेली दुल्हन नुपूर सेनन, पति स्टेबिन बेन संग दिए पोज
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद पहली बार यूं दिखीं नुपूर सेनन, देखें फोटोज
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया- वीडियो वायरल
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया
हेल्थ
Egg: अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget