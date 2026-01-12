क्या विराट कोहली घमंडी हैं? अजिंक्य रहाणे ने दिया ये जवाब, कहा- 'मैंने उन्हें...'

अजिंक्य रहाणे लंबे समय तक विराट कोहली की कप्तानी में उपकप्तान रहे, वह उन्हें और उनके व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित हैं. कोहली की आलोचना करने वाला एक वर्ग उन्हें घमंडी मानता है. लेकिन रहाणे का मानना है कि जिस तरह खेल को लेकर उनकी सोच और रवैया है, बाहरी लोग गलत समझ लेते हैं. रहाणे के कहा, "वह बस अपने खेल में डूब जाते हैं."

क्या विराट कोहली घमंडी हैं?

अजिंक्य रहाणे ने क्रिकबज से बातचीत में कहा, "विराट कोहली के बारे में जितनी बात करें, वो कम है. मैंने उन्हें उस समय करीब से देखा है. हम उनके जुनून के बारे में बात करते हैं, जब वह बल्लेबाजी करने जाते हैं. मेरा मानना है कि उनमे सीखने की ललक, रवैया और कभी हार नहीं मानने का जज्बा उन्हें सभी से अलग बनाता है. बाहरी लोग उन्हें घमंडी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कोहली बस अपने खेल में डूब जाते हैं."

अजिंक्य रहाणे ने आगे कहा कि चुप रहने का मतलब अहंकार नहीं होता है. खेल पर ध्यान केंद्र करने का ये उनका तरीका है. क्रिकेटर ने कहा, "मैच से 2 दो दिन पहले मैंने उन्हें देखा है. वह बहुत कम बोलते हैं, टीम के खिलाड़ियों से भी ज्यादा बात नहीं करते. वह बस अपना एक अलग जोन तैयार करते हैं. वह एयरपॉडस में वही सुनते हैं, जो सुनना उन्हें पसंद है. इससे उन्हें अपने आप में केंद्रित करने में मदद मिलती है."

नए खिलाड़ियों को समझने में समय लगता है

रहाणे ने आगे कहा कि कोहली के रवैये को समझने में कई खिलाड़ियों को समय लगता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं. जब वह साथी खिलाड़ियों से बात नहीं कर रहे होते तो मैं समझ जाता था कि वो अपना जोन तैयार कर रहे हैं.

अजिंक्य रहाणे ने कहा, "खेल में सबकुछ हासिल करने के बाद भी विराट कोहली में इच्छा बाकी है. उनका कार्य करने का तरीका भी शानदार है. जब भी उन्हें देखते हैं तो कुछ नया देखने को मिलता है. वह हमेशा बदलाव देखते हैं. वह चाहते हैं कि हमेशा कुछ नया करें और टीम के लिए योगदान दें."

शानदार फॉर्म में हैं कोहली

विराट कोहली अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल रहे हैं. पहले मैच में उन्होंने 93 रनों की शानदार पारी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला. इससे पहले उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शतक जड़ा था. उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे में से 2 में उन्होंने शतक लगाया था. भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे बुधवार, 14 जनवरी को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा.