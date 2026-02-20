वैभव सूर्यवंशी ने किया राजस्थान रॉयल्स का नुकसान, ट्रेनिंग कैंप में पानी की पाइप को क्यों तोड़ा

Vaibhav Sooryavanshi Broke Water Pipe In Rajasthan Royals Training Camp: वैभव सूर्यवंशी इस समय राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैप में हैं. वो वहां आईपीएल 2026 को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं. राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में ही बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा किया, जिससे उनकी फ्रेंचाइजी को नुकसान हो गया. उन्होंने अपने शॉट से पाइप तोड़ दिया है. इस सेशन के दौरान उन्होंने ऐसा छक्का मारा कि उससे पानी की पाइप ही टूट गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर पानी की पाइप को तोड़ा

भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी अपने लंबे-लंबे छक्कों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और वो इसके लिए जमकर प्रैक्टिस भी करते हैं. आईपीएल 2026 के लिए वैभव सूर्यवंशी अभी से ही राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में दिन-रात पसीना बहा रहे हैं. प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला, जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद ग्राउंड के पास लगे पानी की पाइप पर जा लगी. गेंद ने जिस रफ्तार से पाइप को हिट किया, उसके बाद वो पाइप टूट गया.

आईपीएल 2026 की तैयारियों के लिए छोड़ा 10वीं बोर्ड का एग्जाम

आईपीएल 2026 की तैयारियों के लिए वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपनी 10वीं बोर्ड का एग्जाम भी छोड़ दिया है. वो इस बार एग्जाम नहीं दे रहे. इससे पता चलता है कि राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में पसीना बहाना उनके लिए कितना जरूरी है.

आईपीएल 2026 के लिए वैभव कर रहे हैं जोरदार तैयारी

आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. उन्होंने पिछले सीजन महज 35 गेंदों पर शतक लगाने के बाद चर्चा का विषय बन गए थे और तब से अब तक लगातार बने हुए हैं. अब आईपीएल 2026 में उनकी नजर जोरदार धमाके पर टिकी है और उसके लिए वो मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.