हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी ने किया राजस्थान रॉयल्स का नुकसान, ट्रेनिंग कैंप में पानी की पाइप को क्यों तोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने किया राजस्थान रॉयल्स का नुकसान, ट्रेनिंग कैंप में पानी की पाइप को क्यों तोड़ा

Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के ट्रैनिंग कैंप में वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान पानी के पाइप को तोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 20 Feb 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

Vaibhav Sooryavanshi Broke Water Pipe In Rajasthan Royals Training Camp: वैभव सूर्यवंशी इस समय राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैप में हैं. वो वहां आईपीएल 2026 को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं. राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में ही बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा किया, जिससे उनकी फ्रेंचाइजी को नुकसान हो गया. उन्होंने अपने शॉट से पाइप तोड़ दिया है. इस सेशन के दौरान उन्होंने ऐसा छक्का मारा कि उससे पानी की पाइप ही टूट गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर पानी की पाइप को तोड़ा

भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी अपने लंबे-लंबे छक्कों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और वो इसके लिए जमकर प्रैक्टिस भी करते हैं. आईपीएल 2026 के लिए वैभव सूर्यवंशी अभी से ही राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में दिन-रात पसीना बहा रहे हैं. प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला, जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद ग्राउंड के पास लगे पानी की पाइप पर जा लगी.  गेंद ने जिस रफ्तार से पाइप को हिट किया, उसके बाद वो पाइप टूट गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajasthan Royals (@rajasthanroyals)

आईपीएल 2026 की तैयारियों के लिए छोड़ा 10वीं बोर्ड का एग्जाम

आईपीएल 2026 की तैयारियों के लिए वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपनी 10वीं बोर्ड का एग्जाम भी छोड़ दिया है. वो इस बार एग्जाम नहीं दे रहे. इससे पता चलता है कि राजस्थान रॉयल्स के ट्रेनिंग कैंप में पसीना बहाना उनके लिए कितना जरूरी है.

आईपीएल 2026 के लिए वैभव कर रहे हैं जोरदार तैयारी

आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. उन्होंने पिछले सीजन महज 35 गेंदों पर शतक लगाने के बाद चर्चा का विषय बन गए थे और तब से अब तक लगातार बने हुए हैं. अब आईपीएल 2026 में उनकी नजर जोरदार धमाके पर टिकी है और उसके लिए वो मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

Published at : 20 Feb 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Cricket News IPL 2025 IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने किया राजस्थान रॉयल्स का नुकसान, ट्रेनिंग कैंप में पानी की पाइप को क्यों तोड़ा
वैभव सूर्यवंशी ने किया राजस्थान रॉयल्स का नुकसान, ट्रेनिंग कैंप में पानी की पाइप को क्यों तोड़ा
क्रिकेट
'आपको एक्सपोज कर...', 3 बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा के लिए ये क्या बोल गए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी
'आपको एक्सपोज कर...', 3 बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा के लिए ये क्या बोल गए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी
क्रिकेट
पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उड़ाया अपनी ही टीम का मजाक, कहा- 'अब भारत हमको सीरियस नहीं...'
पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उड़ाया अपनी ही टीम का मजाक, कहा- 'अब भारत हमको सीरियस नहीं...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
हेल्थ
Mineral Deficiency Symptoms: आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget