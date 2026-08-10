IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान

श्रीलंका क्रिकेट ने अपने पूर्व हेड कोच चंडिका हथुरुसिंघे को 1,64,000 अमेरिकी डॉलर का सेटलमेंट भुगतान किया है. इसके साथ ही उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने को लेकर चल रहा कानूनी विवाद खत्म हो गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका में है, जहां 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को अपने पूर्व हेड कोच चंडिका हथुरुसिंघे को 1 लाख 64 हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा है. ये सेटलमेंट भुगतान है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने को लेकर चल रहा लंबा कानूनी विवाद भी खत्म हो गया है.

'संडे टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका क्रिकेट ने अपने पूर्व हेड कोच चंडिका हथुरुसिंघे को 1,64,000 अमेरिकी डॉलर का सेटलमेंट भुगतान किया है. रिपोर्ट में बताया गया कि सेटलमेंट के बाद हथुरुसिंघे स्विट्जरलैंड में 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट' में चल रही कानूनी कार्यवाही को वापस लेने पर सहमत हो गए हैं.

श्रीलंका क्रिकेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद चंडिका हथुरुसिंघे ने शुरू में लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर के हर्जाने की मांग की थी. CAS की कार्यवाही योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ी, इसके बाद उन्होंने करीब 4,50,000 अमेरिकी डॉलर की मांग करते हुए नई कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी.

यह भी पढ़ें- जिस दिग्गज ने भारत को जिताया वर्ल्ड कप! अब श्रीलंका के साथ मिलकर कर रहा है हराने की प्लानिंग

भारतीय मुद्रा में देखें तो ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सेटलमेंट के रूप में 1 करोड़ 56 लाख रुपये चुकाए हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल की शुरुआत में हुए सेटलमेंट समझौते के तहत हथुरुसिंघे 2,00,000 अमेरिकी डॉलर लेने पर सहमत हुए थे. मामले को खत्म करने के लिए श्रीलंका क्रिकेट ने उन्हें 1,64,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया.

चंडिका हथुरुसिंघे 8 दिसंबर, 2017 को श्रीलंका की नेशनल टीम के हेड कोच नियुक्त हुए थे. उनके नेतृत्व में श्रीलंका ने 67 इंटरनॅशनल मैचों में से 24 जीते और 38 हारे. उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा. रिपोर्ट के अनुसार एक जांच में उन्हें 6 आरोपों में दोषी पाया गया था. उनपर खिलाड़ियों को ठीक से तैयार नहीं कर पाना, टीम में मतभेद पैदा करने के आरोप लगे.

यह भी पढ़ें- 6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Sri Lanka Cricket Board IND Vs SL Test Series Cricket News Chandika Hathurusinghe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान
क्रिकेट
OTD: भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल
6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का एक और खिलाड़ी चोटिल? कोच ने तोड़ी चुप्पी
श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का एक और खिलाड़ी चोटिल? कोच ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
OTD: भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget