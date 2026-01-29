हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK U19: भारत को हराकर U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, जानिए पूरा गणित

IND vs PAK U19: भारत को हराकर U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, जानिए पूरा गणित

IND vs PAK U19 World Cup: अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर पाई है. ग्रुप बी से भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान दावेदार है. जानिए पूरा समीकरण.

By : शिवम | Updated at : 29 Jan 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह कंफर्म कर चुकी है. अन्य 3 स्पॉट के लिए दोनों ग्रुप्स से 6 टीमों की उम्मीदें जिंदा हैं जबकि 5 टीमों का सफर आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है. ग्रुप 2 में होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान मैच बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेमीफाइनल की स्थिति को साफ करेगा. जानिए दोनों ग्रुप्स के समीकरण.

भारतीय अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच रविवार, 1 फरवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आखिरी बार आमने सामने हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने बाजी मारी थी. 1 फरवरी को होने वाले इस मैच से पहले पाकिस्तान चाहेगा कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे, हालांकि ऐसा नहीं होने पर भी पाकिस्तान की उम्मीद बची रहेगी.

ग्रुप 1 का समीकरण

दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, जिसने सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म किया. ऑस्ट्रेलिया ने अपने चारों मैच में जीत दर्ज की, उनके 8 अंक हैं. वेस्टइंडीज की संभावना है, लेकिन न के बराबर. वेस्टइंडीज ने 4 में से 2 मैच जीते और 2 हारे, टीम के 4 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट माइनस (-0.421) में है. उसे चाहिए कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड अपने मैच हार जाए, तब भी अगर रनों का अंतर बहुत बड़ा नहीं हुआ तो वेस्टइंडीज बाहर हो जाएगा.

श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच चल रहा है, इसमें अगर श्रीलंका जीती तो उसके 6 अंक हो जाएंगे लेकिन नहीं जीती तो उसे अन्य मैच पर निर्भर रहना होगा. अफगानिस्तान के भी 4 अंक हैं, वह आयरलैंड को हराकर 6 अंक कर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर सकती है. अफगानिस्तान का नेट रन रेट (+1.020) श्रीलंका (-0.181) से बेहतर है, इसलिए अफगानिस्तान की संभावना अधिक है.

ग्रुप 2 का समीकरण

इस ग्रुप से न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है. भारत 3 मैच जीतकर अंक तालिका में सबसे ऊपर है. इंग्लैंड (+1.989) ने भी 3 मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में भारत (+3.337) से पीछे हैं और दूसरे स्थान पर है. पाकिस्तान (+1.484) तीसरे नंबर पर है, जिसने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है. इस ग्रुप के 3 मैच बचे हैं.

  • 30 जनवरी- न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड
  • 31 जनवरी- बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे
  • 1 फरवरी- भारत बनाम पाकिस्तान

अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे

इस स्थिति में भारत का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी. पाकिस्तान भारत को हराकर 6 अंक कर सकता है, फिर भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान के 6-6 अंक रहेंगे. भारत का नेट रन रेट बेहतर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास मौका होगा वह इंग्लैंड से बेहतर रन रेट कर ले. हालांकि सारा खेल नेट रन रेट का ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे आसान संभावना यही है.

अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे

इंग्लैंड अगर शुक्रवार को होने वाले मैच में जीत जाता है तो 8 अंकों के साथ वह सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लेगा. तब अगर पाकिस्तान भारत से जीत भी जाए तो नेट रन रेट उनका खेल बिगाड़ेगा. भारत का नेट रन रेट +3.337 है तो पाकिस्तान का +1.484 है. यानी पाकिस्तान को किसी चमत्कारी जीत की दरकार होगी, जो नामुमकिन सा लगता है.

अगर भारत पाकिस्तान को हरा दे तो

अगर भारतीय अंडर-19 टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से सीधे बाहर हो जाएगा, फिर कोई नेट रन रेट का सवाल नहीं रहेगा. फिर चाहे इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए या जीते, रनों का अंतर कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 29 Jan 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
U19 Cricket World Cup Ind Vs Pak U19 Ind U19 Vs Pak U19 India U19 Team U19 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
जनरल नॉलेज
Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
हेल्थ
Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
ट्रेंडिंग
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget