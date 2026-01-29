अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह कंफर्म कर चुकी है. अन्य 3 स्पॉट के लिए दोनों ग्रुप्स से 6 टीमों की उम्मीदें जिंदा हैं जबकि 5 टीमों का सफर आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है. ग्रुप 2 में होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान मैच बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेमीफाइनल की स्थिति को साफ करेगा. जानिए दोनों ग्रुप्स के समीकरण.

भारतीय अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच रविवार, 1 फरवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आखिरी बार आमने सामने हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने बाजी मारी थी. 1 फरवरी को होने वाले इस मैच से पहले पाकिस्तान चाहेगा कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे, हालांकि ऐसा नहीं होने पर भी पाकिस्तान की उम्मीद बची रहेगी.

ग्रुप 1 का समीकरण

दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, जिसने सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म किया. ऑस्ट्रेलिया ने अपने चारों मैच में जीत दर्ज की, उनके 8 अंक हैं. वेस्टइंडीज की संभावना है, लेकिन न के बराबर. वेस्टइंडीज ने 4 में से 2 मैच जीते और 2 हारे, टीम के 4 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट माइनस (-0.421) में है. उसे चाहिए कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड अपने मैच हार जाए, तब भी अगर रनों का अंतर बहुत बड़ा नहीं हुआ तो वेस्टइंडीज बाहर हो जाएगा.

श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच चल रहा है, इसमें अगर श्रीलंका जीती तो उसके 6 अंक हो जाएंगे लेकिन नहीं जीती तो उसे अन्य मैच पर निर्भर रहना होगा. अफगानिस्तान के भी 4 अंक हैं, वह आयरलैंड को हराकर 6 अंक कर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर सकती है. अफगानिस्तान का नेट रन रेट (+1.020) श्रीलंका (-0.181) से बेहतर है, इसलिए अफगानिस्तान की संभावना अधिक है.

ग्रुप 2 का समीकरण

इस ग्रुप से न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है. भारत 3 मैच जीतकर अंक तालिका में सबसे ऊपर है. इंग्लैंड (+1.989) ने भी 3 मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में भारत (+3.337) से पीछे हैं और दूसरे स्थान पर है. पाकिस्तान (+1.484) तीसरे नंबर पर है, जिसने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है. इस ग्रुप के 3 मैच बचे हैं.

30 जनवरी- न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड 31 जनवरी- बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे 1 फरवरी- भारत बनाम पाकिस्तान

अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे

इस स्थिति में भारत का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी. पाकिस्तान भारत को हराकर 6 अंक कर सकता है, फिर भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान के 6-6 अंक रहेंगे. भारत का नेट रन रेट बेहतर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास मौका होगा वह इंग्लैंड से बेहतर रन रेट कर ले. हालांकि सारा खेल नेट रन रेट का ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे आसान संभावना यही है.

अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे

इंग्लैंड अगर शुक्रवार को होने वाले मैच में जीत जाता है तो 8 अंकों के साथ वह सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लेगा. तब अगर पाकिस्तान भारत से जीत भी जाए तो नेट रन रेट उनका खेल बिगाड़ेगा. भारत का नेट रन रेट +3.337 है तो पाकिस्तान का +1.484 है. यानी पाकिस्तान को किसी चमत्कारी जीत की दरकार होगी, जो नामुमकिन सा लगता है.

अगर भारत पाकिस्तान को हरा दे तो

अगर भारतीय अंडर-19 टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से सीधे बाहर हो जाएगा, फिर कोई नेट रन रेट का सवाल नहीं रहेगा. फिर चाहे इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए या जीते, रनों का अंतर कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा.