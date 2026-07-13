IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड ने पहले वनडे के लिए 24 घंटे पहले कर दिया प्लेइंग इलेवन का एलान, टी20 से इतनी बदली टीम

इंग्लैंड ने पहले वनडे के लिए 24 घंटे पहले कर दिया प्लेइंग इलेवन का एलान, टी20 से इतनी बदली टीम

England Playing 11 for 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी मंगलवार, 14 जुलाई को खेला जाना है. इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Jul 2026 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पांच मैचों की टी20 सीरीज मेजबान इंग्लैंड ने 4-0 से अपने नाम की. अब टीम इंडिया वनडे में टी20 में मिली हार का बदला लेना चाहेगी. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच मंगलवार, 14 जुलाई को एजबास्टेन में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, मैच की शुरुआत दोपहर 3:30 बजे होगी. इंग्लैंड ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया है. 

इंग्लैंड पिछले लंबे वक्त से मैच से एक दिन पहले अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर देता है. हालांकि, चौथे और पांचवें टी20 में इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन वनडे सीरीज में एक बार फिर वो अपने पुराने पैटर्न पर आ गया है. एजबास्टेन, बर्मिंघम में खेले जाने वाले इस मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन में जोश टंग, जोफ्रा आर्चर और सैम कर्रन के रूप में तीन तेज गेंदबाज चुने हैं. 

टी20 सीरीज से तुलना करें तो सिर्फ दो बदलाव इंग्लैंड ने किए हैं. फिल साल्ट की जगह जो रूट और टॉम बैंटन की जगह बेन डकेट की टीम में एंट्री हुई है. बाकी सभी खिलाड़ी वही हैं, जो टी20 सीरीज का हिस्सा थे. 

भारत के खिलाफ पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और जोश टंग

कहां लाइव देखें पहला वनडे 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोस्टार पर लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे. मैच का टॉस भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत साढ़े तीन बजे से होगी. 

यह भी पढ़ें- 

ब्रेंडन मैकुलम की जगह राहुल द्रविड़ बनेंगे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच? रेस में 4 और दिग्गज शामिल

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
India Vs England England Playing 11 IND Vs ENG 1st Odi Harry Brook
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड ने पहले वनडे के लिए 24 घंटे पहले कर दिया प्लेइंग इलेवन का एलान, टी20 से इतनी बदली टीम
इंग्लैंड ने पहले वनडे के लिए 24 घंटे पहले कर दिया प्लेइंग इलेवन का एलान, टी20 से इतनी बदली टीम
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में विराट कोहली के निशाने पर 7 बड़े रिकॉर्ड, 'किंग' नया इतिहास लिखने को तैयार
इंग्लैंड ODI सीरीज में विराट कोहली के निशाने पर 7 बड़े रिकॉर्ड, 'किंग' नया इतिहास लिखने को तैयार
क्रिकेट
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
क्रिकेट
ब्रेंडन मैकुलम की जगह राहुल द्रविड़ बनेंगे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच? रेस में 4 और दिग्गज शामिल
मैकुलम की जगह राहुल द्रविड़ बनेंगे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच? रेस में 4 और दिग्गज शामिल
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
बिहार
प्रशांत किशोर के पास करोड़ों की संपत्ति, फ्रांस से डिग्री, पत्नी भी करोड़पति, चुनावी हलफनामे में खुलासा
PK के पास करोड़ों की संपत्ति, फ्रांस से डिग्री, पत्नी भी करोड़पति, एफिडेविट में खुलासा
क्रिकेट
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
इंडिया
सस्पेंस खत्म! कर्नाटक में इस तारीख को हो सकता है कैबिनेट विस्तार, डीके सरकार में खाली हैं 20 मंत्री पद
सस्पेंस खत्म! कर्नाटक में इस तारीख को हो सकता है कैबिनेट विस्तार, डीके सरकार में खाली हैं 20 मंत्री पद
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget