2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह

भारतीय टीम ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. टीम मैनेजमेंट की नजर सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि उन विकल्पों पर भी है जो आने वाले बड़े टूर्नामेंट में जरूरत पड़ने पर टीम की कमी पूरी कर सकें. इसी सिलसिले में श्रेयस अय्यर के बैकअप को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है. टीम मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर तिलक वर्मा के नाम पर विचार किया है. तिलक को वनडे के टॉप-6 में एक संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

तिलक वर्मा पर क्यों है नजर?

तिलक वर्मा की बल्लेबाजी के अलावा टीम मैनेजमेंट उनके पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन को भी उपयोगी मान रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, उन्हें अपनी ऑफ स्पिन पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ियों की कमी महसूस की जा रही है जो जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सकें. ऐसे में तिलक अगर बल्लेबाजी के साथ गेंद से भी योगदान देने में सक्षम होते हैं, तो इससे टीम को प्लेइंग इलेवन चुनने में अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है.

श्रेयस अय्यर की जगह भरना आसान नहीं

श्रेयस अय्यर लंबे समय से भारत के वनडे मिडिल ऑर्डर का अहम हिस्सा रहे हैं. उनकी भूमिका खास तौर पर बीच के ओवरों में पारी को संभालने और बड़े स्कोर की नींव तैयार करने की रही है. ऐसे में उनका बैकअप तैयार करना टीम मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है. अगर किसी कारण से श्रेयस उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो टीम के पास ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो उनकी भूमिका को काफी हद तक संभाल सके. इसी वजह से 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अभी से विकल्प तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है.

गेंदबाजी में भी काम आ सकते हैं तिलक

तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत उनकी बल्लेबाजी है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी गेंदबाजी को भी विकसित करना चाहता है. उनकी ऑफ स्पिन भविष्य में भारत को कुछ अतिरिक्त ओवर दे सकती है. इसका फायदा यह होगा कि कप्तान के पास टीम संयोजन के दौरान एक और विकल्प मौजूद रहेगा. खासकर तब, जब मुख्य गेंदबाजों पर काम का दबाव ज्यादा हो. फिलहाल तिलक को श्रेयस अय्यर का सीधा रिप्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता. रिपोर्ट में उन्हें संभावित बैकअप विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. अब आने वाले वनडे मुकाबलों में उनका प्रदर्शन काफी अहम होगा.

यह भी पढ़ें- सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात

2027 वर्ल्ड कप पर नजर

भारतीय टीम मैनेजमेंट 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर अपनी टीम को ज्यादा गहराई देने की कोशिश कर रहा है. श्रेयस अय्यर के बैकअप की तलाश भी इसी योजना का हिस्सा है. अगर तिलक वर्मा बल्लेबाजी के साथ अपनी गेंदबाजी पर भी लगातार काम करते हैं, तो वह आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए एक उपयोगी ऑलराउंड विकल्प बन सकते हैं. हालांकि, अभी इसे भविष्य की योजना के तौर पर ही देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- 51 साल की क्रिकेटर ने रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा