IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह

2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह

टीम इंडिया ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है. श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर तिलक वर्मा के नाम पर विचार हो रहा है, जिनकी ऑफ स्पिन भी उपयोगी हो सकती है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 30 Aug 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. टीम मैनेजमेंट की नजर सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि उन विकल्पों पर भी है जो आने वाले बड़े टूर्नामेंट में जरूरत पड़ने पर टीम की कमी पूरी कर सकें. इसी सिलसिले में श्रेयस अय्यर के बैकअप को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है.  टीम मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर तिलक वर्मा के नाम पर विचार किया है. तिलक को वनडे के टॉप-6 में एक संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. 

तिलक वर्मा पर क्यों है नजर?

तिलक वर्मा की बल्लेबाजी के अलावा टीम मैनेजमेंट उनके पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन को भी उपयोगी मान रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, उन्हें अपनी ऑफ स्पिन पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ियों की कमी महसूस की जा रही है जो जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सकें. ऐसे में तिलक अगर बल्लेबाजी के साथ गेंद से भी योगदान देने में सक्षम होते हैं, तो इससे टीम को प्लेइंग इलेवन चुनने में अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है.

श्रेयस अय्यर की जगह भरना आसान नहीं

श्रेयस अय्यर लंबे समय से भारत के वनडे मिडिल ऑर्डर का अहम हिस्सा रहे हैं. उनकी भूमिका खास तौर पर बीच के ओवरों में पारी को संभालने और बड़े स्कोर की नींव तैयार करने की रही है. ऐसे में उनका बैकअप तैयार करना टीम मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है. अगर किसी कारण से श्रेयस उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो टीम के पास ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो उनकी भूमिका को काफी हद तक संभाल सके. इसी वजह से 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अभी से विकल्प तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है. 

गेंदबाजी में भी काम आ सकते हैं तिलक

तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत उनकी बल्लेबाजी है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी गेंदबाजी को भी विकसित करना चाहता है. उनकी ऑफ स्पिन भविष्य में भारत को कुछ अतिरिक्त ओवर दे सकती है. इसका फायदा यह होगा कि कप्तान के पास टीम संयोजन के दौरान एक और विकल्प मौजूद रहेगा. खासकर तब, जब मुख्य गेंदबाजों पर काम का दबाव ज्यादा हो. फिलहाल तिलक को श्रेयस अय्यर का सीधा रिप्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता. रिपोर्ट में उन्हें संभावित बैकअप विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. अब आने वाले वनडे मुकाबलों में उनका प्रदर्शन काफी अहम होगा. 

यह भी पढ़ें- सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात

2027 वर्ल्ड कप पर नजर

भारतीय टीम मैनेजमेंट 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर अपनी टीम को ज्यादा गहराई देने की कोशिश कर रहा है. श्रेयस अय्यर के बैकअप की तलाश भी इसी योजना का हिस्सा है. अगर तिलक वर्मा बल्लेबाजी के साथ अपनी गेंदबाजी पर भी लगातार काम करते हैं, तो वह आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए एक उपयोगी ऑलराउंड विकल्प बन सकते हैं. हालांकि, अभी इसे भविष्य की योजना के तौर पर ही देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- 51 साल की क्रिकेटर ने रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Tilak Varma SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
क्रिकेट
ये 4 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे 2027 ODI वर्ल्ड कप? 2023 विश्व कप का थे हिस्सा
ये 4 खिलाड़ी नहीं खेलेंगे 2027 ODI वर्ल्ड कप? 2023 विश्व कप का थे हिस्सा
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी बने ईस्ट जोन के नए कप्तान, ईशान किशन की ली जगह
वैभव सूर्यवंशी बने ईस्ट जोन के नए कप्तान, ईशान किशन की ली जगह
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 में Isha Rikhi की एंट्री की चर्चा, Badshah से शादी बनी चर्चा की वजह
Salman Khan को धमकी का Fake Connection, ChatGPT से तैयार किया गया था पूरा प्लान
महाकाव्य श्री रामायण कथा का Siya Ram Song रिलीज, Javed Ali की आवाज ने जीता दिल
MARATHI CONTROVERSY: मराठी पर महाराष्ट्र में आर-पार! ‘हिंदी बोलोगे तो पीटेंगे’, क्या है पूरा विवाद?
Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
इंडिया
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
विश्व
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget