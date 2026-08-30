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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात

सिर्फ रोहित-सचिन और सहवाग ने ODI में किया ये कमाल, जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात

रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने वनडे की एक पारी में 25 या उससे ज्यादा चौके लगाए हैं. रोहित 33 चौकों के साथ इस रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 30 Aug 2026 12:44 PM (IST)
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वनडे क्रिकेट में बड़ी पारी खेलना हर बल्लेबाज का सपना होता है, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खास रिकॉर्ड अपने नाम किए. भारत के भी तीन दिग्गज बल्लेबाज इस खास लिस्ट में शामिल हैं. इनमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा का नाम आता है. दरअसल, एक वनडे पारी में 25 या उससे ज्यादा चौके लगाने का कारनामा अब तक इन तीन भारतीय बल्लेबाजों ने ही किया है. उनके अलावा दुनिया का कोई भी बल्लेबाज एक वनडे पारी में 25 या उससे अधिक चौके नहीं लगा पाया है.

सचिन ने लगाए थे 25 चौके

सचिन तेंदुलकर ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक दोहरा शतक लगाया था. ग्वालियर में खेली गई उस पारी में सचिन ने नाबाद 200 रन बनाए थे. अपनी इस यादगार पारी के दौरान उन्होंने 25 चौके लगाए. सचिन की इस पारी ने वनडे क्रिकेट में एक नया इतिहास बनाया, क्योंकि वह पुरुष वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे.

सहवाग ने भी किया कमाल

वीरेंद्र सहवाग का नाम भी इस खास रिकॉर्ड में शामिल है. उन्होंने 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 219 रन की पारी खेली थी. सहवाग ने अपनी इस पारी में 25 चौके और 7 छक्के लगाए थे. उनकी 219 रन की पारी उस समय वनडे क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी थी. 

रोहित शर्मा ने सबको पीछे छोड़ा

इस रिकॉर्ड में सबसे आगे रोहित शर्मा हैं. उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 264 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. रोहित ने इस पारी के दौरान 33 चौके लगाए थे. इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के 25-25 चौकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. रोहित की 264 रन की पारी आज भी वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

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सिर्फ तीन भारतीयों का दबदबा

यानी एक वनडे पारी में 25 या उससे ज्यादा चौके लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, तो लिस्ट में सिर्फ सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा हैं. सचिन और सहवाग ने 25-25 चौके लगाए, जबकि रोहित शर्मा ने 33 चौकों के साथ इन दोनों को काफी पीछे छोड़ दिया. इन तीनों दिग्गजों की ये पारियां भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी. खासकर रोहित की 264 रन की पारी, जिसमें उन्होंने 33 चौके लगाकर इस खास रिकॉर्ड को अपने नाम किया.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 30 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Rohit SHarma
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