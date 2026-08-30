51 साल की क्रिकेटर ने रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा

क्रिकेट में उम्र सिर्फ एक नंबर है, यह बात एक बार फिर साबित हो गई है. आइल ऑफ मैन की 51 साल की क्रिकेटर जोएन हिक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर दिया है, जो इससे पहले कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया था. जोएन हिक्स ने 51 साल और 171 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच विकेट लेने का कारनामा किया. इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 साल की उम्र के बाद फाइव विकेट हॉल लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने इस मामले में 94 साल पुराने रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया.

1932 का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

जोएन हिक्स से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के बर्ट आयरनमॉन्गर के नाम था. उन्होंने 1932 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 49 साल और 314 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. अब हिक्स ने 51 साल की उम्र में पांच विकेट लेकर इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. खास बात यह है कि उन्होंने यह उपलब्धि महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हासिल की.

ग्रीस के खिलाफ मचाया धमाल

जोएन हिक्स ने आइल ऑफ मैन की ओर से खेलते हुए ग्रीस के खिलाफ मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की. वह दाएं हाथ की ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 10 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने ग्रीस की पूरी टीम सिर्फ 52 रन पर सिमट गई. ग्रीस ने 15 ओवर में 52 रन बनाए, जिसके बाद आइल ऑफ मैन ने महज छह ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

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47 साल की उम्र में किया था डेब्यू

हिक्स की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू 47 साल की उम्र में किया था. अब वह आइल ऑफ मैन के लिए 29 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुकी हैं. इन 29 मैचों में उनके नाम 36 विकेट हैं और उनका इकॉनमी रेट 4.12 का है. ग्रीस के खिलाफ हासिल किया गया पांच विकेट का यह कारनामा उनका टी20 इंटरनेशनल में तीसरा फाइव विकेट हॉल है.

इससे पहले उनके दोनों पांच विकेट हॉल तब आए थे, जब वह 49 साल की थीं. उन प्रदर्शन के साथ वह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र में फाइव विकेट हॉल लेने वाली खिलाड़ी बनी थीं. अब नए रिकॉर्ड के साथ उन्होंने महिला और पुरुष, दोनों को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

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