हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन

IND vs AUS 2nd T20 Score: मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने अकेले ही 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 03:47 PM (IST)
मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने अकेले ही 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. टीम इंडिया के लिए दूसरा सर्वोच्च स्कोर हर्षित राणा ने बनाया, जिन्होंने सातवें क्रम पर बैटिंग करते हुए 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. अभिषेक और हर्षित के अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया.

भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही. तीसरे ही ओवर में शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हो गए. टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी ऑर्डर में बदलाव करके भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियों को शायद थोड़ा मुश्किल बनाया. आमतौर पर नंबर-3 पर खेलने वाले कप्तान सूर्यकुमार चौथे क्रम पर आए, जबकि संजू सैमसन को तीसरे क्रम पर भेजा गया. नतीजन सूर्या और सैमसन क्रमशः 1 और 2 रन बनाकर चलते बने.

इसी रणनीति के कारण तिलक वर्मा भी नहीं चले, जिन्होंने एशिया कप में अपनी फॉर्म को बरकरार रखा था. तिलक नंबर-5 पर आए, जो खाता तक नहीं खोल सके. अक्षर पटेल अच्छे टच में दिखे, लेकिन वो भी 7 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए.

सिर्फ अभिषेक-हर्षित चले

भारतीय टीम ने 49 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे. दूसरे छोर पर अभिषेक डटे रहे और 37 गेंद में 68 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए. टीम मैनेजमेंट ने हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा. इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए हर्षित राणा ने 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर तीन विकेट चटकाए. जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस ने दो-दो विकेट लिए और मार्कस स्टोइनिस भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे. भारत के 2 बल्लेबाज, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह रन आउट हुए.

 

Published at : 31 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Ind Vs Aus Live Abhishek Sharma Harshit Rana IND Vs AUS 2nd T20 IND VS AUS
