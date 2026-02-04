टी20 वर्ल्ड कप से पहले मैदान पर लौटा टीम इंडिया का तूफानी गेंदबाज, आईपीएल के लिए भरी हुंकार
भारत के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव मैदान पर लौट चुके हैं. उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इंडिया-ए के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वॉर्म अप मुकाबला खेला. मयंक पिछले 9 महीने से इंजरी के कारण खेल से दूर थे.
Mayank Yadav Comeback On The Ground: टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने लंबे समय के बाद पूरी तरह इंजरी से फिट होकर मैदान पर वापसी किया है. मयंक ने अमेरिका के खिलाफ इंडिया-ए के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वॉर्म अप मुकाबला खेला. उन्होंने आईपीएल 2024 में लगातार 150 किमी/घंटा के रफ्तार से गेंदबाजी की थी. मयंक ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी किया. 23 के मयंक यादव ने आईपीएल 2026 के लिए हुंकार भरते हुए मैदान पर वापसी कर ली है. आगामी आईपीएल 2026 में मयंक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते नजर आएंगे.
मयंक का कमबैक मैच में कैसा रहा प्रदर्शन?
अमेरिका के खिलाफ मयंक यादव तूफानी रफ्तार से गेंदबाजी करते तो दिखे, लेकिन असरदार नहीं रहे. मयंक टीम के चौथे सबसे महंगे गेंदबाज रहे. मयंक यादव ने 12.30 की इकॉनमी से रन दिए. मयंक ने तीन ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 37 रन देकर एक भी अमेरिकी बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाए. इस मुकाबले में इंडिया-ए की कप्तानी कर रहे आयुष बडोनी सबसे महंगे रहे. उन्होंने एक ओवर में 23 रन लुटा दिए थे. मयंक यादव अब 6 फरवरी को इंडिया-ए की जर्सी में नामीबिया के खिलाफ होने वाले वॉर्म अप मैच में नजर आएंगे.
आईपीएल 2025 में मयंक ने खेला था पिछला मैच
मयंक यादव ने अपना पिछला मैच आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला था. मयंक ने 4 मई, 2025 को पंजाब किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी की थी, जिसमें वे काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में 15 की इकॉनमी से 60 रन लुटा दिए थे. इसके बाद, मयंक चोटिल होने के की वजह से खेल के मैदान से दूर हो गए थे. टीम इंडिया के लिए मयंक यादव तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने चार विकेट चटकाए हैं.
इंजरी से प्रभावित रहा है मयंक का करियर
मयंक यादव का अब तक का करियर इंजरी से प्रभावित रहा है. आईपीएल 2022 में मयंक की एंट्री हुई, जब उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था. आईपीएल के दो सीजन के बाद साल 2024 में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला. इस युवा तेज गेंदबाज ने डेब्यू मैच में ही 150 किमी/घंटा से ऊपर की की रफ्तार से गेंदबाजी कर तहलका मचा दिया था. उन्होंने सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकी, जो उन्होंने 156.7 किमी प्रति घंटे रफ्तार से फेंकी. ये आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है. मयंक की नजरें अब आगामी आईपीएल सीजन में जबरदस्त कमबैक पर होंगी. वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ही खेलेंगे. अब तक मयंक ने 6 आईपीएल मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL