ईशान किशन या संजू सैमसन? कप्तान सूर्यकुमार ने बता दिया, टी20 वर्ल्ड कप में कौन करेगा ओपनिंग

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कौन करेगा? इस क्रम के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच जंग छिड़ी है. एक तरफ सैमसन हैं, जिन्हें टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट करता आया है लेकिन दूसरी ओर ईशान किशन रनों का अंबार लगा रहे हैं. सुनील गावस्कर कह चुके हैं कि वो अपनी प्लेइंग इलेवन में सैमसन को जगह नहीं देंगे. दरअसल कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद इस सवाल का जवाब देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.

ईशान या संजू, किसे मिलेगी ओपनिंग?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जियोहॉटस्टार से बातचीत में बताया कि संजू सैमसन और ईशान किशन में से ओपनिंग किसे मिलेगी, इसका फैसला 7 फरवरी को लिया जाएगा. इसी दिन टीम इंडिया अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी, जहां उसे यूएसए से भिड़ना है. सूर्यकुमार यादव ने साफ कहा कि 7 फरवरी को जब प्लेइंग इलेवन घोषित होगी, तभी पता चल पाएगा कि टीम इंडिया में ओपनिंग की जिम्मेदारी किसे मिलेगी.

किसके आंकड़े बेहतर?

ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने करीब दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने 4 पारियों में बैटिंग की और 53.75 के शानदार औसत से 215 रन बनाए. इस सीरीज में उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक भी आया. तिरुवनंतपुरम में खेले गए अंतिम टी20 मैच में उन्होंने 43 गेंदों में 103 रनों की शतकीय पारी खेली थी.

दूसरी ओर संजू सैमसन ने साल 2024 में पांच पारियों के भीतर 3 शतक लगा दिए थे. मगर उसके बाद बतौर ओपनर उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. जनवरी 2025 से लेकर अब तक सैमसन ने बतौर ओपनर 11 पारियों में बैटिंग की है, जिनमें उनके बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं निकली है. इन 11 पारियों में वो केवल 134 रन बना पाए हैं. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में केवल 46 रन बना पाए.

यह भी पढ़ें:

पूरी दुनिया को बहकाता रहा पाकिस्तान, पीठ पीछे कर दिया ये बड़ा काम, 2026 टी20 वर्ल्ड कप पर नया अपडेट चौंका देगा