Watch: लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची सनराइजर्स की टीम, खुशी से उछल पड़ी काव्या मारन; भावुक होकर पिता को लगाया गले

Watch: लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची सनराइजर्स की टीम, खुशी से उछल पड़ी काव्या मारन; भावुक होकर पिता को लगाया गले

Kavya Maran: काव्या मारन की टीम सनराजर्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंच गई. टीम के फाइनल में पहुंचने पर काव्या बहुत खुश दिखाई दीं और उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 24 Jan 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

Kavya Maran Sunrisers Eastern Cape: इन दिनों खेले जा रहे एसए SA20 में काव्या मारन की टीम सनराजर्स ईस्टर्न केप ने 7 विकेट से जीत हासिल कर खुद को लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचा दिया है. टीम की इस जीत पर काव्या मारन का रिएक्शन देखने वाला था. टीम को फाइनल में पहुंचता देख काव्या खुश होने के साथ-साथ भावुक भी नजर आईं. उन्होंने खुशी में पिता कलानिधि मारन को गले लगा लिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही काव्या की टीम पार्ल रॉयल्स के खिलाफ क्वालीफायर-2 में जीत दर्ज करती है, वैसे ही वह खुशी से उछल पड़ती हैं. काव्या के इस रिएक्शन को एसए20 की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. फैंस को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. बताते चलें कि मुकाबले में सनराइजर्स ने रन चेज में एकतरफा जीत हासिल करते हुए 11.4 ओवर में 117/3 मुकाबला जीता. 

लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची टीम 

बता दें कि इस बार लीग का चौथा सीजन खेला जा रहा है. सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने हर बार फाइनल में जगह हासिल की है. एसए20 की शुरुआत 2023 से हुई थी. इसके बाद टीम सभी सीजन में या तो विनर बनी या फिर रनरअप रही. 

पिछले तीन सीजन में से सनराइजर्स ने दो बार खिताब अपने नाम किया है. पहले सीजन में सनराइजर्स की टीम ने प्रिटोयरिया कैपिटल्स को हराते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके बाद दूसरे सीजन में टीम ने डरबन सुपर जायंट्स को हराकर टाइटल अपने नाम किया था. फिर अगले यानी तीसरे सीजन में टीम रनरअप रही थी. 

25 जनवरी को खेला जाएगा फाइनल 

2025-26 एसए20 सीजन का फाइनल मुकाबला 25 जनवरी को प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. मुकाबला केपटाउन में खेला जाएगा. 

Published at : 24 Jan 2026 10:28 AM (IST)
