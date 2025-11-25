हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दक्षिण अफ्रीका ने 260 पर घोषित की पारी, भारत को मिला 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य; ट्रिस्टन स्टब्स शतक से चूके

IND vs SA 2nd Test: पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260 रनों पर घोषित की. दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 25 Nov 2025 02:59 PM (IST)
गुवाहाटी टेस्ट पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में है. पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260 रनों पर घोषित की. भारत के सामने अब सीरीज ड्रॉ कराने के लिए 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य है. दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए.

दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन अंतिम सेशन में 5 विकेट पर 260 रन बनाकर पारी घोषित की. मेहमान टीम ने पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त हासिल की थी. ऐसे में टीम इंडिया को 549 रनों का लक्ष्य मिला. अगर भारतीय टीम यह टेस्ट मैच ड्रॉ भी करा लेती है तो सीरीज दक्षिण अफ्रीका के नाम ही रहेगी. 

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत 201 रन ही बना पाया था. इस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रनों की बढ़त हासिल की थी और अब 260 रन बनाकर टीम इंडिया को 549 रनों का लक्ष्य दिया है. 

ट्रिस्टन स्टब्स शतक से चूके 

ट्रिस्टन स्टब्स 190 गेंद में 9 चौके और एक छक्के की मदद से 94 रन बनाकर आउट हुए. उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने पारी घोषित कर दी. भारत को दूसरे सेशन में एकमात्र सफलता टोनी डि जॉर्जी के रूप में मिली, जो 49 रन बनाकर आउट हुए. भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने तीन और वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया. 

पहले दो सेशन के दौरान दक्षिण अफ्रीका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत चौथी पारी में किसी भी तरह लक्ष्य हासिल न कर सके. पहले सेशन में भारतीय स्पिनरों को टर्न मिल रहा था, लेकिन जॉर्जी और स्टब्स ने दूसरे सेशन में 101 रनों की साझेदारी कर स्पिनरों को परेशान किया. स्टब्स और जॉर्जी ने भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ कई स्वीप शॉट लगाए. जडेजा ने जॉर्जी को LBW आउट कर उन्हें अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया. 

चौथी पारी में आसान नहीं होगी बैटिंग

एक निश्चित समय के बाद भारतीय क्षेत्ररक्षकों के हाव भाव से लग रहा था कि वे दूसरे सेशन के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद पारी घोषित होने की उम्मीद थी. जडेजा और वाशिंगटन को जिस तरह से टर्न मिल रहा है वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए चिंता का विषय हो सकता है. पिच अब टूट रही है और खेल आगे बढ़ने के साथ इसमें और दरार आने की संभावना है, जिससे भारत के लिए चौथी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा.

दक्षिण अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज रयान रिकलेटन (64 गेंदों पर 35 रन) और एडेन मार्करम (84 गेंदों पर 29 रन) ने एक बार फिर अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन जडेजा ने दोनों को आउट कर दिया. वाशिंगटन ने इसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा (03) को आउट किया, जिनकी उछाल लेती गेंद बल्लेबाज के दस्तानों को चूमकर लेग स्लिप में खड़े नीतीश कुमार रेड्डी के सुरक्षित हाथों में चली गई. वहीं वियान मुल्डर 69 गेंद में पांच चौकों की मदद से 35 रन बनाकर नाबाद लौटे.

Published at : 25 Nov 2025 02:46 PM (IST)
India Vs South Africa Temba Bavuma Tristan Stubbs IND Vs SA 2nd Test SOUTH AFRICA
