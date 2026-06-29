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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShreyas Iyer Statement: श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, आयरलैंड से सीरीज हारने के बाद 'गुस्से' में दिया बड़ा बयान

Shreyas Iyer Statement: श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, आयरलैंड से सीरीज हारने के बाद 'गुस्से' में दिया बड़ा बयान

Shreyas Iyer Statement: किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड से टी20 सीरीज हार जाएगी. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की शुरुआत खराब हुई है, जिन्होंने हार के बाद बड़ा बयान दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Jun 2026 06:49 AM (IST)
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T20 कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर की शुरुआत आयरलैंड से सीरीज हारने के साथ हुई है. इससे पहले भारत ने आयरलैंड से कभी एक मैच भी नहीं हारा था, अब 2 मैचों की सीरीज हार चुकी है. रविवार को हुए दूसरे मैच में मेजबान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया लक्ष्य से 2 रन पीछे रह गई. भारत का टॉप आर्डर एक बार फिर बिखर गया, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तो खाता भी नहीं खोल पाए. कप्तान 10 रन बनाकर आउट हुए. ये तीनों विकेट जय मुंद्रा ने लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

भारतीय क्रिकेट टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी, अगर टीम इंडिया अनुभवहीन खिलाड़ियों के साथ खेल रही होती तो ये हार पचाई जा सकती थी. हैरी टेक्टर की अर्धशतकीय पारी (53) की मदद से आयरलैंड क्रिकेट टीम ने 20 ओवरों में 154 रन बनाए थे. बारिश से प्रभावित ये मैच कई बार रुका, लेकिन ओवरों में कटौती नहीं हुई. भारत लक्ष्य के करीब पहुंच पाई, उसमे भी निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान था. गेंदबाज हर्षित राणा ने 10 ओवरों में 21 रन बनाए, प्रिंस यादव ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया लेकिन तब जीत के लिए 8 रन चाहिए थे. जानिए श्रेयस अय्यर ने इस हार के बाद क्या कुछ कहा.

श्रेयस अय्यर ने क्या कहा

अय्यर ने कहा, "ये सीरीज हमारे लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन जिस तरह आयरलैंड ने खेला है, उसके लिए इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है. विकेट कैसा बर्ताव करेगी, इसका उन्हें अंदाजा था. उनकी फील्डिंग का स्तर भी कमाल का था. उनके गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को सही से लागू किया. गेंदबाजी और फील्डिंग डिपार्टमेंट में आयरलैंड ने हमें पूरी तरह आउटप्ले कर दिया."

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श्रेयस अय्यर ने कहा, "जिस तरह आयरलैंड की टीम खेली, उसकी तारीफ करनी होगी. उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया. हमारे गेंदबाजों ने अच्छा म किया, लेकिन जब हम बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तब पिच के बर्ताव को समझने में हम पीछे रह गए."

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उन्होंने प्रिंस यादव की भी तारीफ की, जो अपना डेब्यू टी20 मैच खेल रहे थे और इसमें 3 विकेट चटकाए. अय्यर ने कहा, "उनके पास आईपीएल का अनुभव है, जब वह गेंद डालते हैं तो उनके अपने आइडियाज होते हैं. सूर्यांश शेडगे ने भी अच्छा जज्बा दिखाया." बता दें कि ये सूर्यांश शेडगे का भी डेब्यू मैच था, लेकिन अपने 2 ओवरों में वह काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 2 ओवरों में 25 रन लुटाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Ireland Cricket Team IND Vs IRE 2nd T20 India Vs Ireland INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER
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