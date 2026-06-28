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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन स्टोक्स ने अचानक लिया संन्यास, न्यूजीलैंड से जारी तीसरे टेस्ट के बीच क्रिकेट को कहा अलविदा

बेन स्टोक्स ने अचानक लिया संन्यास, न्यूजीलैंड से जारी तीसरे टेस्ट के बीच क्रिकेट को कहा अलविदा

Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नॉटिंघम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अचानक संन्यास का एलान कर दिया.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 08:44 PM (IST)
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इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास के सबसे खूंखार ऑलराउंडर में से एक बेन स्टोक्स ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने न्यूजीलैंड से जारी तीसरे टेस्ट के बीच क्रिकेट को अलविदा कहा है. इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बेन स्टोक्स के संन्यास की पुष्टि की है. 

'इंग्लैंड अब पहले जैसा नहीं रहेगा'

इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, "इंग्लैंड के सर्वकालिक महान कप्तानों में से एक, बेन स्टोक्स ने इस टेस्ट मैच के अंत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. बेन, आप इस टीम के लिए सबसे प्रेरणादायक कप्तान, लीडर और दिग्गज रहे हैं, जिसकी इस टीम को कभी उम्मीद भी नहीं थी. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके संन्यास के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. इंग्लैंड अब पहले जैसा नहीं रहेगा."

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नॉटिंघम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अचानक संन्यास का एलान कर दिया. यह टेस्ट मैच उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा. बता दें कि बेन स्टोक्स पहले ही वनडे और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं. वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के कप्तान भी हैं, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी मैच होगा. 

बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल करियर 

बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए कुल 122 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान 14 शतकों के साथ 7,243 रन बनाए. वहीं 252 विकेट लिए. वह टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक रहे. वनडे के 114 मैचों में स्टोक्स के नाम 3,619 रन और 74 विकेट हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में 43 मैचों में 585 रन और 26 विकेट हैं.

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Published at : 28 Jun 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes England Vs New Zealand Ben Stokes Retirement England
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