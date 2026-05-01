इससे शर्मनाक क्या होगा? IPL के बीच 2 क्रिकेटर गिरफ्तार, महिलाओं की नहाते हुए बना रहे थे वीडियो

श्रीलंका क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया है. एक शर्मनाक घटना सामने आई है जहां श्रीलंकाई अंडर-19 क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों को चोरी छिपे एक महिला डॉक्टर का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पकड़ गया है. यह घटना नाराहेनपिटा इलाके में स्थित एक होटल की बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें कहा गया कि बाथरूम में नहाते समय महिलाओं का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कई महिला डॉक्टर होटल में रुकी हुई थीं. बाथरूम में छोटे-छोटे छेद और खुली जगह का फायदा उठाकर इन खिलाड़ियों ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल से महिलाओं का नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया.

दोनों खिलाड़ियों को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां 5 लाख श्रीलंकाई रुपये की निजी जमानत दे दी गई. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होनी है. पुलिस जांच में जुटी हुई है कि कहीं किसी वीडियो को इंटरनेट पर शेयर तो नहीं किया गया है. यह भी पता चल है कि इन युवा क्रिकेटरों ने होटल में कुछ पुरुषों का भी वीडियो रिकॉर्ड किया था.

श्रीलंका क्रिकेट पहले ही विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शम्मी सिल्वा सहित बोर्ड के अन्य सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था. फिलहाल बोर्ड का कामकाज केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है. एक 9 सदस्यीय ट्रांसफॉर्मेशन समिति का गठन किया गया, जिसमें पूर्व क्रिकेटर कुमार संगाकारा को भी शामिल किया गया.

बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट पहले भी ऐसे विवादों में घिरा रहा है. करीब 4 साल पुरानी बात है जब टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान ऑलराउंडर खिलाड़ी दनुष्का गुणातिलका को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यहां तक कि दिग्गज खिलाड़ी तिलकरत्ने दिलशान भी यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे रह चुके हैं.

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