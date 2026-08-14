IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'चाहे 100 टेस्ट खेले हो या 1...', किसके बारे में बोले गौतम गंभीर

'चाहे 100 टेस्ट खेले हो या 1...', किसके बारे में बोले गौतम गंभीर

IND vs SL 1st Test: टीम इंडिया गॉल में ऐतिहासिक मैच खेलेगी, ये टीम इंडिया का 600वां टेस्ट होगा. इससे पहले गौतम गंभीर, शुभमन गिल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 14 Aug 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

गॉल में जब टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने उतरेगी, तो ये बड़ा पल होगा. भारत तीसरा ऐसा देश बनेगा, जो 600 टेस्ट खेल चुकी हैं. इस मुकाबले से पहले BCCI ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल ने इसे बड़ा पल बताते हुए हर खिलाड़ी को बधाई दी, जिसने भारत का प्रतिनिधत्व किया. कप्तान गिल ने कहा, "ये सौभाग्य है कि 15 अगस्त के दिन हम अपना 600वां टेस्ट खेलना शुरू करेंगे. ये हम सभी के लिए खास मैच है,

गौतम गंभीर ने कहा, "600वां टेस्ट स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू हो रहा है, जो हम सभी भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है. उपकप्तान केएल राहुल ने कहा, "सभी को बधाई, जो शुरुआत से लेकर अभी तक इस सफर का हिस्सा रहा.

गौतम गंभीर ने आगे कहा, "इस सफर का हिस्सा रहे हर व्यक्ति की तारीफ और सराहना होनी चाहिए, चाहे उसने 100 टेस्ट मैच खेले हों या सिर्फ 1 टेस्ट मैच. क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी मेरे लिए एक हीरो है.

यह भी पढ़ें- सरफराज और गुरनूर बाहर, पहले टेस्ट के लिए दिग्गज ने चुनी प्लेइंग 11

इंग्लैंड ने खेले हैं सर्वाधिक टेस्ट

सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाला देश इंग्लैंड है, जिन्होंने 1877 में अपना पहला टेस्ट खेला था. इंग्लैंड अभी तक 1097 टेस्ट खेल चुकी है, ये एकमात्र टीम है जिसने 1000 या इससे ज्यादा टेस्ट खेले. दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 1877 से लेकर अभी तक कुल 883 टेस्ट खेले हैं. तीसरे नंबर पर 599 टेस्ट के साथ भारत और चौथे नंबर पर वेस्टइंडीज है, जिसने 596 टेस्ट खेले हैं.

यह भी पढ़ें- वीवीएस लक्ष्मण के हाथों में आएगी बेहिसाब पावर! गंभीर-अगरकर का क्या होगा

गंभीर ने आगे कहा, "मैं मानता हूं कि बहुत कम लोगों को टीम इंडिया की जर्सी पहनने और प्रतिनिधत्व करने का मौका मिलता है, इसलिए जब भी आप ये जर्सी पहनें, ग्राउंड पर उतरे, ऐसा करें कि हर किसी को गर्व हो.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 अगस्त (शनिवार), से शुरू होगा. भारतीय समयनुसार टॉस 9:30 बजे होगा, 10 बजे से मैच शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. सोनीलिव एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
India Vs Sri Lanka 1st Test IND Vs SL 1st Test INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR KL RAHUL SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'चाहे 100 टेस्ट खेले हो या 1...', किसके बारे में बोले गौतम गंभीर
'चाहे 100 टेस्ट खेले हो या 1...', किसके बारे में बोले गौतम गंभीर
क्रिकेट
सरफराज और गुरनूर बाहर, पहले टेस्ट के लिए दिग्गज ने चुनी प्लेइंग 11
सरफराज और गुरनूर बाहर, पहले टेस्ट के लिए दिग्गज ने चुनी प्लेइंग 11
क्रिकेट
रेप केस में अभिषेक पोरेल को कोर्ट से झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
रेप केस में अभिषेक पोरेल को कोर्ट से झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
क्रिकेट
वीवीएस लक्ष्मण के हाथों में आएगी बेहिसाब पावर! गंभीर-अगरकर का क्या होगा
वीवीएस लक्ष्मण के हाथों में आएगी बेहिसाब पावर! गंभीर-अगरकर का क्या होगा
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन पर नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन पर नोटिस जारी
बिहार
प्रशांत किशोर अब इस केंद्रीय मंत्री की खोलेंगे कुंडली? दे दी चेतावनी
प्रशांत किशोर अब इस केंद्रीय मंत्री की खोलेंगे कुंडली? दे दी चेतावनी
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
इंडिया
स्वतंत्रता दिवसः वीरता और सेवा पदकों से 1,057 कर्मी सम्मानित, 3 मरणोपरांत शामिल
स्वतंत्रता दिवसः वीरता और सेवा पदकों से 1,057 कर्मी सम्मानित, 3 मरणोपरांत शामिल
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget