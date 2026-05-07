आईपीएल 2026 के 50वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इस सीजन पहले बैटिंग करने वाली टीम नहीं जीती है. लखनऊ सुपर जायंट्स के कई खिलाड़ी चोटिल हुए हैं. ऐसे में लखनऊ की टीम में कई बदलाव हुए हैं. वहीं आरसीबी ने कोई चेंज नहीं किया है.

जानें टॉस के बाद क्या बोले रजत पाटीदार?

टॉस के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. चिन्नास्वामी जितना शोरगुल वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी शोरगुल है. पिच अच्छी दिख रही है और हम उन्हें कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे. ब्रेक अच्छा रहा; सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने अच्छा अभ्यास किया. हम सेम टीम के साथ खेल रहे हैं."

जानें टॉस के बाद क्या बोले ऋषभ पंत?

टॉस के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, "हमारी टीम में कुछ बदलाव हुए हैं. कुछ खिलाड़ियों को चोट लगी है. जोश इंग्लिश और मोहसिन खान नहीं खेल पाएंगे. सबसे जरूरी है कि हम स्पष्ट निर्णय लें. हम जानते हैं कि हम शीर्ष टीम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्टता है. हमने बल्लेबाजी क्रम में कुछ बदलाव किए हैं. एक स्थिर माहौल जरूरी है, लेकिन समय-समय पर बदलाव करना भी जरूरी होता है. ऐसा लग रहा है कि यह 180-190 रन बनाने लायक विकेट है, जो बाकी मैचों के मुकाबले बेहतर है."

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन- मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन- जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार और जोश हेजलवुड