फिफ्टी से चूके रोहित शर्मा, लेकिन बना दिया बड़ा रिकॉर्ड; दिग्गजों की लिस्ट में शामिल

रोहित शर्मा ने बुधवार (17 जून) को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 39 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. सीरीज के ओपनर में 16 रन बनाने वाले हिटमैन एक बार फिर अर्धशतक लगाने से चूक गए. लेकिन फिर भी रोहित ने बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए खुद को दिग्गजों की लिस्ट में शामिल कर लिया.

दरअसल, रोहित भारत के लिए लिस्ट-ए क्रिकेट में 14,000 हजार रन का आंकड़ा पार करने वाले पांचवे बल्लेबाज बन गए. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले पायदान पर हैं. विराट कोहली दूसरे नंबर पर है. सौरव गांगुली तीसरे और राहुल द्रविड़ चौथे नंबर पर मौजूद है. अब हिटमैन ने भी खुद को इस फेहरिस्त में शामिल कर लिया है.

भारत के लिए सबसे ज्यादा लिस्ट-ए मैच

1) सचिन तेंदुलकर - 21,999 रन

2) विराट कोहली - 16,447 रन

3) सौरव गांगुली - 15,622 रन

4) राहुल द्रविड़ - 15,271 रन

5) रोहित शर्मा - 14,038* रन

वहीं नजर डालें रोहित के वनडे करियर पर, तो वह भारत के लिए फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले और विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं. लिस्ट में आगे बढ़ते हुए सौरव गांगुली चौथे और राहुल द्रविड़ पांचवें नंबर पर नजर आते हैं.

भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन (टॉप-5 बल्लेबाज)

सचिन तेंदुलकर- 18426 रन

विराट कोहली- 14797 रन

रोहित शर्मा- 11641 रन

सौरव गांगुली- 11221 रन

राहुल द्रविड़- 10768 रन

रोहित शर्मा का वनडे करियर

हिटमैन ने अब तक अपने वनडे करियर में 284 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 276 पारियों में बैटिंग करते हुए 48.70 की औसत से 11641 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 33 शतक और 61 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 264 रनों का रहा. यह वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा निजी स्कोर है. हिटमैन के बल्ले से यह स्कोर श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 में निकला था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रिकॉर्ड कौन सा खिलाड़ी तोड़ता है.

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