हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर

टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर

क्विंटन डी कॉक ने टी20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी में नहीं, बल्कि विकेट कीपिंग ग्लव्स के जरिए एमएस धोनी के बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. उन्होंने ये उपलब्धि कनाडा के खिलाफ हासिल की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 11 Feb 2026 06:21 AM (IST)
Quinton de Kock Equaled MS Dhoni Big World Record: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज साउथ अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के लिए बल्ले से कुछ खास नहीं रहा, लेकिन विकेट कीपिंग करते हुए उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. क्विंटन ने कनाडा के खिलाफ हुए मुकाबले में विकेट के पीछे दो कैच लपके. इसी के साथ उन्होंने एमएस धोनी के टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शिकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. विकेट के पीछे डी कॉक का ये कुल 32वां शिकार था, जबकि धोनी ने भी अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में इतने ही डिसमिसल किए थे. अब डी कॉक इतिहास रचने एक कदम दूर हैं और वो अगले ही मैच में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा आउट करने वाले टॉप-5 विकेटकीपर

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा आउट करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप-5 में पाकिस्तान के कामरान अकमल तीसरे, वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन चौथे और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा आउट

  • क्विंटन डी कॉक - 32* आउट 
  • एमएस धोनी - 32 आउट 
  • कामरान अकमल - 30 आउट 
  • दिनेश रामदीन - 27 आउट 
  • कुमार संगकारा - 26 आउट 
  • जोस बटलर - 26 आउट 

साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से हराया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा के खिलाफ साउथ अफ्रीका का आगाज शानदार रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रोटियाज टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. कप्तान एडन मार्करम ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए 59 रनों की पारी खेली. उनके अलावा रायन रिकल्टन ने 33, डेविड मिलर ने 23 गेंदों पर नाबाद 39 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 19 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाए. कनाडा के लिए गेंदबाजी में अंश पटेल चमके, जिन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए. जवाब में 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कनाडा की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना पाई. नवनीत धालीवाल ने 64 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी दूसरे बल्लेबाज का साथ नहीं मिला.

Published at : 11 Feb 2026 06:21 AM (IST)
Cricket News MS DHONI QUINTON DE KOCK T20 World Cup 2026 T20 World Cup SA VS CAN
