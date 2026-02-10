PAK Vs USA: पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल चुका ये खिलाड़ी, आज USA की तरफ से मैदान पर उतरेगा

Pakistani Ehsan Adil Enters USA T20 World Cup 2026 Squad: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और अमेरिका अपना दूसरा मैच खेलने उतरेंगे. ये मुकाबला कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले से पहले अमेरिका की टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है, जो पहले पाकिस्तान के लिए भी वर्ल्ड कप खेल चुका है. उस खिलाड़ी का नाम एहसान आदिल है. उन्हें जसदीप सिंह की जगह बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया गया है. अब बहुत ज्यादा उम्मीद लग रहा है कि एहसान आदिल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अमेरिका की प्लेइंग इलेवन का भी हिस्सा होंगे.

पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं 2015 का वनडे वर्ल्ड कप

एहसान आदिल रेड बॉल और वाइट बॉल, दोनों ही फॉर्मेट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी खेला है. वो 2015 में खेले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे. मिस्बाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने वो वनडे वर्ल्ड कप खेला था, जिसमें एहसान आदिल ने 2 मैच में 2 विकेट चटकाए थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ

एहसान आदिल अब 11 साल बाद पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं, बल्कि उसके खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. अमेरिका ने एहसान को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से ठीक पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी जसदीप सिंह की जगह टीम में शामिल किया है. जसदीप सिंह दाएं कंधे में हुई इंजरी के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं. उन्हें ये चोट न्यूजीलैंड के खिलाफ वॉर्म अप मैच में लगी थी. एहसान आदिल पहले से ही टीम की ट्रेवलिंग रिजर्व का हिस्सा थे, लेकिन अब वो मुख्य स्क्वॉड में आ गए हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं एहसान आदिल

पाकिस्तान के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एहसान आदिल ने 3 टेस्ट और 6 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 9 विकेट लिए हैं. उन्होंने 5 विकेट टेस्ट में जबकि 4 विकेट वनडे में चटकाए हैं. अमेरिका के लिए उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है. उम्मीद है कि ये मौका उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ ही मिल सकता है.