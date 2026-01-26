हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप पर सस्पेंस बरकरार, टीम घोषित होने के बाद भी क्या नहीं खेलेगा पाकिस्तान

टी20 वर्ल्ड कप पर सस्पेंस बरकरार, टीम घोषित होने के बाद भी क्या नहीं खेलेगा पाकिस्तान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम घोषित करने के बावजूद पाकिस्तान की भागीदारी अब भी तय नहीं है. पीसीबी ने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार के हाथ में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Jan 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद टूर्नामेंट में खेलने को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने साफ संकेत दिए हैं कि टीम घोषित करना और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. अंतिम फैसला अभी भी पाकिस्तान सरकार के हाथ में है और जब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक पाकिस्तान की भागीदारी पर सवाल बने रहेंगे.

ICC के फैसले से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, आईसीसी के उस फैसले के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसमें बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया. पाकिस्तान ने इस फैसले का विरोध किया और यहां तक कह दिया कि वह टूर्नामेंट का बहिष्कार भी कर सकता है. इसके बाद आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को संभावित कार्रवाई की चेतावनी दी. इसी बीच पीसीबी ने अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि यह फैसला अंतिम नहीं माना जाए.

प्लेयर्स से मिले पीसीबी चेयरमैन

टीम के ऐलान के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और हेड कोच माइक हेसन के साथ बैठक की. भाषा के अनुसार पीसीब ने रिलीज जारी करके बताया की इस मीटिंग में नकवी ने खिलाड़ियों को साफ बताया कि वर्ल्ड कप में खेलना सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा. चूंकि टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, इसलिए यह सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं, बल्कि सरकार-स्तर का फैसला है.

तैयारी होल्ड पर, सरकार के फैसले का इंतजार

पीसीबी का कहना है कि टीम का चयन इसलिए किया गया है ताकि अगर सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो तैयारियों में कोई देरी न हो. हालांकि अगर सरकार टूर्नामेंट में भाग लेने से मना करती है, तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी. खुद नकवी सरकार का हिस्सा हैं, ऐसे में उनके बयान को काफी अहम माना जा रहा है.

बोर्ड के साथ खड़े खिलाड़ी

इस पूरे मामले में खिलाड़ियों ने भी बोर्ड का साथ दिया है. पीसीबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि सरकार और बोर्ड जो भी फैसला लेंगे, वे उसके साथ खड़े रहेंगे. फिलहाल खिलाड़ी अपनी फिटनेस और आने वाली सीरीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

ICC की चेतावनी से बढ़ा दबाव

वहीं दूसरी तरफ, आईसीसी पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि अगर वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया गया तो उसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज जैसे एशिया कप से बहिष्कार, द्विपक्षीय सीरीज पर असर और घरेलू लीग में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर रोक जैसी कार्रवाइयां शामिल हैं.

कुल मिलाकर, टीम घोषित होने के बावजूद पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप खेलना अब भी सस्पेंस बना हुआ है. अब सभी की निगाहें पाकिस्तान सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. 

Published at : 26 Jan 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
ICC PCB Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: CM Yogi ने प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई | Lucknow | ABP News
Republic Day 2026: अपने आवास पर Rajnath Singh ने किया ध्वजारोहण | Kartavya Path | Parade 2026
Republic Day 2026: देशभक्ति के रंग में रंगा देश..तिरंगे के साथ तैरकों ने किया स्विमिंग | Vadodara
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर PM Modi ने देशवासियों को दी बधाई | Kartavya Path | Parade 2026
MP Breaking: पुलिस के हत्थे चढ़ी तस्करी करने वाली मां-बेटी, 30 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद |ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
यूटिलिटी
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
हेल्थ
Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget