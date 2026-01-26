टी20 वर्ल्ड कप पर सस्पेंस बरकरार, टीम घोषित होने के बाद भी क्या नहीं खेलेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद टूर्नामेंट में खेलने को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने साफ संकेत दिए हैं कि टीम घोषित करना और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. अंतिम फैसला अभी भी पाकिस्तान सरकार के हाथ में है और जब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक पाकिस्तान की भागीदारी पर सवाल बने रहेंगे.

ICC के फैसले से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, आईसीसी के उस फैसले के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसमें बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया. पाकिस्तान ने इस फैसले का विरोध किया और यहां तक कह दिया कि वह टूर्नामेंट का बहिष्कार भी कर सकता है. इसके बाद आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को संभावित कार्रवाई की चेतावनी दी. इसी बीच पीसीबी ने अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि यह फैसला अंतिम नहीं माना जाए.

प्लेयर्स से मिले पीसीबी चेयरमैन

टीम के ऐलान के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और हेड कोच माइक हेसन के साथ बैठक की. भाषा के अनुसार पीसीब ने रिलीज जारी करके बताया की इस मीटिंग में नकवी ने खिलाड़ियों को साफ बताया कि वर्ल्ड कप में खेलना सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा. चूंकि टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, इसलिए यह सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं, बल्कि सरकार-स्तर का फैसला है.

तैयारी होल्ड पर, सरकार के फैसले का इंतजार

पीसीबी का कहना है कि टीम का चयन इसलिए किया गया है ताकि अगर सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो तैयारियों में कोई देरी न हो. हालांकि अगर सरकार टूर्नामेंट में भाग लेने से मना करती है, तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी. खुद नकवी सरकार का हिस्सा हैं, ऐसे में उनके बयान को काफी अहम माना जा रहा है.

बोर्ड के साथ खड़े खिलाड़ी

इस पूरे मामले में खिलाड़ियों ने भी बोर्ड का साथ दिया है. पीसीबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि सरकार और बोर्ड जो भी फैसला लेंगे, वे उसके साथ खड़े रहेंगे. फिलहाल खिलाड़ी अपनी फिटनेस और आने वाली सीरीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

ICC की चेतावनी से बढ़ा दबाव

वहीं दूसरी तरफ, आईसीसी पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि अगर वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया गया तो उसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज जैसे एशिया कप से बहिष्कार, द्विपक्षीय सीरीज पर असर और घरेलू लीग में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर रोक जैसी कार्रवाइयां शामिल हैं.

कुल मिलाकर, टीम घोषित होने के बावजूद पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप खेलना अब भी सस्पेंस बना हुआ है. अब सभी की निगाहें पाकिस्तान सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.