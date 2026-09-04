IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोच के बाद अब इसकी छुट्टी करेगा पाकिस्तान, हुआ खुलासा

कोच के बाद अब इसकी छुट्टी करेगा पाकिस्तान, हुआ खुलासा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच ही कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को हटा दिया. अब मुख्य चयनकर्ता को उनके पद से हटाया जा सकता है.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Sep 2026 08:41 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ शुरूआती 2 टेस्ट में मिली हार के बाद पीसीबी ने कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को हटा दिया. आखिरी टेस्ट से पहले करीब आधी टीम को ही बदल दिया. पीसीबी ने 7 खिलाड़ियों को बाहर कर स्वदेश भेज दिया. इससे पाकिस्तान टीम हंसी का पात्र भी बन गई है. इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, अब एक और अधिकारी की छुट्टी हो सकती है. अब मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद को हटाया जा सकता है.

पीटीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र के हवाले से बताया कि बोर्ड एक 'क्लीन-अप' अभियान चला रहा है, जिसके तहत अब आकिब जावेद की छुट्टी हो सकती है. सूत्र ने कहा, "आकिब को हाई परफॉरमेंस सेंटर में अपने रोल पर फोकस करने के लिए कहा जा सकता है." सूत्र ने एक और बड़ा खुलासा किया. उनके अनुसार रिजवान और इमाम को न सिर्फ खराब फॉर्म बल्कि ड्रेसिंग रूम में उनके बर्ताव के कारण भी हटाया गया."

सूत्र ने बताया कि अंतिरम रेड बॉल कोच माइक हेसन कुछ ऐसे खिलाड़ियों को आजमाना चाहते थे, जिनके साथ उन्होंने वाइट बॉल कैंप में काम किया था. उनकी सिफारिश पर ही कुछ खिलाड़ियों को हटाया गया. सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी 'क्लीन-अप' चाहते हैं. अगला बदलाव चयन समिति में संभव है.

यह भी पढ़ें- युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो

उन्होंने बताया कि पीसीबी ने सिलेक्शन समिति और एडवाइजरी समिति के सदस्यों को भी नोटिस भेजा है, उन्हसे सफाई मांगी गई है कि किन मानक का इस्तेमाल कर इमाम और रिजवान को इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम में चुना गया.

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच के बाद पाकिस्तान की नई चयन समिति की घोषणा भी हो सकती है. सूत्र ने ये भी बताया कि पीसीबी हेसन को टेस्ट टीम का भी स्थाई हेड कोच बनाए रखने पर विचार कर रहा है.

यह भी पढ़ें- भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
PCB Aaqib Javed PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
क्रिकेट
भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी
भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी
क्रिकेट
अकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी
अकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी
क्रिकेट
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi Speech: Janamashtmi पर सनतान विरोधियों को CM Yogi का संदेश। Mathura। UP Election 2027
Chitra Tripathi: Mathura-Kashi से तय होगा 27 का नतीजा? | UP | CM Yogi | Aniruddhacharya | Akhilesh
Nishu Azad Controversy | स्वतंत्र पकड़ा गया...निशु को न्याय मिला ?।Jantar Mantar। CJP। Rahul Gandhi
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: कांग्रेस-सपा में सीट शेयरिंग पर खींचतान, खुलकर सामने आई कलह!
UP चुनाव 2027: कांग्रेस-सपा में सीट शेयरिंग पर खींचतान, खुलकर सामने आई कलह!
क्रिकेट
भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी
भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने 5 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, 'टॉक्सिक' समेत इनको हुआ भारी नुकसान
'मिर्जापुर द मूवी' ने 5 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, 'टॉक्सिक' समेत इनको हुआ भारी नुकसान
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
विश्व
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
क्रिकेट
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
शिक्षा
IAF छोड़ कमर्शियल पायलट बने अभिनंदन, जानें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
IAF छोड़ कमर्शियल पायलट बने अभिनंदन, जानें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget