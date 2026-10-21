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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकरोड़ों की कीमत, लेकिन सादगी बेमिसाल! संजू सैमसन के घर में हैं ये खास खूबियां

करोड़ों की कीमत, लेकिन सादगी बेमिसाल! संजू सैमसन के घर में हैं ये खास खूबियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजू सैमसन के केरल वाले घर की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई गई है. घर की खासियत सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि इसका सादा डिजाइन भी है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Oct 2026 10:35 PM (IST)
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किसी का घर उसकी पसंद और रहन-सहन की झलक दिखाता है. भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन का केरल स्थित घर भी कुछ ऐसा ही है, जहां महंगी सजावट के बजाय सादगी और खूबसूरती पर ध्यान दिया गया है. करीब 6 करोड़ रुपये कीमत वाला बताया जाने वाला ये घर अपने सफेद इंटीरियर, लकड़ी के फर्श और गुलाबी गार्डन की वजह से खास है. घर में प्राइवेट जिम की सुविधा भी है. इसकी सबसे दिलचस्प बात ये है कि बिना ज्यादा तामझाम के भी घर को शानदार लुक दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजू सैमसन के केरल वाले घर की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई गई है. घर की खासियत सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि इसका सादा डिजाइन भी है. यहां सजावट को जरूरत से ज्यादा भारी रखने के बजाय रंगों और इंटीरियर के संतुलन पर ध्यान दिया गया है.

सफेद इंटीरियर और लकड़ी के फर्श का मेल

घर के अंदर सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे साफ-सुथरा और खुला लुक देता है. क्रीम और भूरे रंग के सोफे इंटीरियर के साथ अच्छी तरह मेल खाते हैं. वहीं, लकड़ी का फर्श घर की खूबसूरती बढ़ाता है. बड़ी कांच की खिड़कियों से आने वाली प्राकृतिक रोशनी भी घर के अंदरूनी हिस्से को अट्रैक्टिव बनाती है.

घर के बाहर बना गार्डन भी इसकी खासियतों में शामिल है. गुलाबी रंग के गमले और दीवार की झलक इस जगह को अलग पहचान देती है. घर के अंदर हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि गार्डन का गुलाबी रंग पूरे माहौल में एक अलग रंग जोड़ता है.

 

घर में प्राइवेट जिम की सुविधा

संजू सैमसन के घर में प्राइवेट जिम भी है, जिसमें आधुनिक फिटनेस उपकरण मौजूद हैं. इस सुविधा के साथ उनका घर आराम और फिटनेस, दोनों के लिहाज से खास बन जाता है. घर की दूसरी खूबियों की तरह ये जिम भी उनके आलीशान आशियाने का अहम हिस्सा है.

सादगी ही बनाती है घर को खास

संजू सैमसन का घर उन लोगों के लिए भी दिलचस्प है, जिन्हें सादा लेकिन खूबसूरत इंटीरियर पसंद है. सफेद रंग, लकड़ी का फर्श और गुलाबी गार्डन मिलकर घर को आकर्षक बनाते हैं. यही वजह है कि क्रिकेटर का ये केरल वाला आशियाना अपनी सादगी और डिजाइन को लेकर चर्चा में है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:35 PM (IST)
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