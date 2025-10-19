IND vs AUS 1st ODI: नितीश कुमार रेड्डी ने किया ODI में डेब्यू, रोहित शर्मा ने कैप सौंपकर लगाया गले
Nitish Kumar Reddy ODI Debut: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे (IND vs AUS 1st ODI) में नितीश कुमार रेड्डी खेल रहे हैं. ये उनका वनडे में डेब्यू मैच है, उन्हें रोहित शर्मा ने कैप सौंपी.
नितीश कुमार रेड्डी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खेल रहे हैं, ये उनका डेब्यू वनडे मैच है. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस से पहले रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर नितीश कुमार को डेब्यू कैप सौंपी, इस दौरान रोहित ने उन्हें गले लगाया.
रोहित शर्मा और विराट कोहली आज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं. दोनों को मैदान पर देखने के लिए फैंस कई समय से इंतजार कर रहे थे. नितीश कुमार रेड्डी की बात करें तो उन्हें टेस्ट में डेब्यू कैप विराट कोहली ने सौंपी थी, आज रोहित शर्मा ने वनडे में उन्हें ये कैप दी.
Nitish Kumar Reddy recieved the Test Cap from Kohli in 2024 at Perth.— Johns. (@CricCrazyJohns) October 19, 2025
Nitish Kumar Reddy recieved the ODI Cap from Rohit in 2025 at Perth. pic.twitter.com/WHbsBOEn2n
भारत की प्लेइंग 11
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.
नितीश रेड्डी समेत 3 ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में शामिल
भारत आज 3 तेज गेंदबाज और 3 ऑलराउंडर के साथ खेल रहा है. ऑलराउंडर के रूप में नितीश कुमार रेड्डी के साथ अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में है. अर्शदीप सिंह, मोहमद सिराज के साथ नितीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं.
A day he will never forget! ✨— BCCI (@BCCI) October 19, 2025
It's a special moment for debutant Nitish Kumar Reddy, who receives his ODI cap from Rohit Sharma 🧢 🇮🇳
Updates ▶ https://t.co/O1RsjJTHhM#TeamIndia | #AUSvIND | @NKReddy07 pic.twitter.com/ZpJUaiQqC5
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11
ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैट शार्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेशों, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नैथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.
कहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे लाइव?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर हो रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर हो रही है.
