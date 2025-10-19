हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 1st ODI: नितीश कुमार रेड्डी ने किया ODI में डेब्यू, रोहित शर्मा ने कैप सौंपकर लगाया गले

IND vs AUS 1st ODI: नितीश कुमार रेड्डी ने किया ODI में डेब्यू, रोहित शर्मा ने कैप सौंपकर लगाया गले

Nitish Kumar Reddy ODI Debut: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे (IND vs AUS 1st ODI) में नितीश कुमार रेड्डी खेल रहे हैं. ये उनका वनडे में डेब्यू मैच है, उन्हें रोहित शर्मा ने कैप सौंपी.

By : शिवम | Updated at : 19 Oct 2025 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

नितीश कुमार रेड्डी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खेल रहे हैं, ये उनका डेब्यू वनडे मैच है. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस से पहले रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर नितीश कुमार को डेब्यू कैप सौंपी, इस दौरान रोहित ने उन्हें गले लगाया.

रोहित शर्मा और विराट कोहली आज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं. दोनों को मैदान पर देखने के लिए फैंस कई समय से इंतजार कर रहे थे. नितीश कुमार रेड्डी की बात करें तो उन्हें टेस्ट में डेब्यू कैप विराट कोहली ने सौंपी थी, आज रोहित शर्मा ने वनडे में उन्हें ये कैप दी.

भारत की प्लेइंग 11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

नितीश रेड्डी समेत 3 ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में शामिल

भारत आज 3 तेज गेंदबाज और 3 ऑलराउंडर के साथ खेल रहा है. ऑलराउंडर के रूप में नितीश कुमार रेड्डी के साथ अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में है. अर्शदीप सिंह, मोहमद सिराज के साथ नितीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैट शार्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेशों, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नैथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.

कहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे लाइव?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर हो रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर हो रही है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS 1st ODI INDIAN CRICKET TEAM INDIA VS AUSTRALIA Nitish Kumar Reddy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
ब्यूटी
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
जनरल नॉलेज
Social Media Earning: इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कैसे होती है कमाई, जानें आप कैसे बन सकते हैं लखपति?
इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कैसे होती है कमाई, जानें आप कैसे बन सकते हैं लखपति?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget