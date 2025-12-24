हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने किया टी20I और ODI स्क्वॉड का ऐलान, विलियमसन हुए बाहर, इस खिलाड़ी की वापसी

IND vs NZ: भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने किया टी20I और ODI स्क्वॉड का ऐलान, विलियमसन हुए बाहर, इस खिलाड़ी की वापसी

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत दौरे के लिए अपनी टी20 और वनडे टीमों का ऐलान कर दिया है. वनडे सीरीज में माइकल ब्रेसवेल को कप्तानी सौंपी गई है, जबकि विलियमसन को टीम से बाहर कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Dec 2025 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अगले महीने भारत में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड 'ए' के ​​बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जेडन लेनोक्स को पहली बार ब्लैक कैप्स टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड की टीम में डेवोन कॉन्वे, मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल जैसे अनुभवी व्हाइट-बॉल विशेषज्ञों के साथ लेनोक्स और क्रिस्टियन क्लार्क जैसे युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है. बोर्ड आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए सही टीम की तलाश में जुटा है.

लेनोक्स को वनडे टीम में शामिल किया गया है। उनके साथ क्रिस्टियन क्लार्क, आदि अशोक, जोश क्लार्कसन, निक केली और माइकल रे भी टीम में हैं. काइल जैमीसन और मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के लिए फिर से खेलते नजर आएंगे. जैमीसन ने वनडे के साथ टी20 टीम में वापसी की है. वहीं, सेंटनर को सिर्फ टी20 टीम में शामिल किया गया है।

ब्रेसवेल को सौंपी गई कमान

सेंटनर की गैरमौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल वनडे सीरीज के दौरान टीम की कमान संभालेंगे, उनके साथ डेवोन कॉन्वे, डेरिल मिचेल, विल यंग और हेनरी निकोल्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी होंगे. 

विलियमसन हुए बाहर

टेस्ट कप्तान टॉम लैथम और फ्रंट-लाइन सीम गेंदबाज मैट हेनरी को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है. वहीं, केन विलियमसन एसए20 लीग में अपनी प्रतिबद्धता के कारण वनडे टीम के लिए उपलब्ध नहीं हैं. मिच हे वनडे सीरीज में विकेटकीपिंग करेंगे, जबकि डेवोन कॉन्वे टी20 सीरीज में यह जिम्मा संभालेंगे. जैकब डफी और रचिन रवींद्र वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. सेंटनर के साथ, चैपमैन और हेनरी चोट से उबरने के बाद टी20 टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं.

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 11-18 जनवरी के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगी. इसके बाद 21-31 जनवरी के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज का आयोजन होगा.

न्यूजीलैंड की ODI टीम: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे, जैक फॉक्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग.

न्यूजीलैंड की T20 टीम: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फॉक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबी.

Published at : 24 Dec 2025 06:43 AM (IST)
Tags :
Playing 11 Kane Williamson Michael Bracewell IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
ट्रेंडिंग
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
जनरल नॉलेज
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget