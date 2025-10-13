हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup Qualifier: आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 3 विकेट, T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में UAE के खिलाफ नेपाल का हैरतअंगेज कारनामा

3 गेंदों पर 3 विकेट, आखिरी गेंद पर रन आउट और एक रन से जीत! अल अमरत में खेले गए मुकाबले में नेपाल ने UAE को हैरतअंगेज तरीके से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर में धमाकेदार शुरुआत कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup Qualifier: नेपाल की टीम ने रविवार को अल अमरत में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर हर फैन की सांसें थम गईं. T20 वर्ल्ड कप 2026 एशिया क्वालीफायर के सुपर सिक्स मुकाबले में नेपाल ने UAE को एक रन से हराकर सभी को चौंका दिया. यह जीत सिर्फ जीत नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और आखिरी गेंद तक लड़ने की मिसाल बन गई. 

आखिरी ओवर का हाई-वोल्टेज ड्रामा

UAE को जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे. गेंद थी नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी के हाथों में. उनकी पहली तीन गेंदों पर 7 रन बन गए, तीसरी गेंद पर ध्रुव पराशर ने शानदार छक्का जड़ दिया. अब जीत का समीकरण था की यूएई को 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे, लेकिन फिर शुरू हुआ असली खेल. चौथी गेंद पर पराशर ने लॉन्ग-ऑन पर आसान कैच दे दिया. पांचवीं गेंद पर हैदर अली रन लेने के चक्कर में आउट हो गए. मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उनका बल्ला हाथ से छूट गया और पहला रन भी मान्य नहीं हुआ.

अब आखिरी गेंद पर UAE को 3 रन चाहिए थे. जुनैद सिद्दीकी ने गेंद को लॉन्ग-ऑन की ओर खेला और दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए. मैदान पर अफरातफरी मच गई और नेपाल ने 1 रन से मैच जीत लिया.

आसिफ शेख की पारी ने संभाली टीम

इससे पहले नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 140 रन बनाए. आसिफ शेख ने शानदार अर्धशतक (52 रन) जड़ा, जबकि गुलशन झा और कुशाल मल्ला ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. UAE की ओर से अलीशान शराफु ने 58 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का रुख पलट गया.

T20 वर्ल्ड कप के सपने के करीब नेपाल

इस रोमांचक जीत के साथ नेपाल ने सुपर सिक्स चरण में अजेय रहते हुए टॉप पर जगह बनाई है. अब नेपाल के पास भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने का शानदार मौका है. इस चरण की शीर्ष तीन टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. नेपाल पहले ही जापान और कुवैत को हराकर शानदार लय में है और अब इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को और ऊंचा कर दिया है.

Published at : 13 Oct 2025 10:31 AM (IST)
