IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK खिलाड़ी ने किया अंदर की बात का खुलासा

एमएस धोनी के IPL करियर को लेकर सवाल एक बार फिर सामने है. फैंस जानना चाहते हैं कि क्या माही IPL 2027 में भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते दिखेंगे. धोनी की तरफ से अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन CSK के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने उनके अगले सीजन में खेलने को लेकर भरोसे के साथ बात की है.

आकाश ने कहा कि IPL के अगले सीजन में उतरने का फैसला धोनी खुद करेंगे. लेकिन माही को जिस तरह से प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने देखा है, उससे उन्हें लगता है कि धोनी अगले सीजन में खेलते नजर आएंगे.

आकाश के मुताबिक, CSK कैंप में आने के बाद से धोनी ने अब तक कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं छोड़ा है. वो लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रैक्टिस के दौरान पूरी मेहनत करते हैं. यही देखकर आकाश को लगता है कि धोनी अभी IPL से दूर होने के मूड में नहीं हैं.

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धोनी की फिटनेस पर क्या बोले

धोनी की तैयारी को लेकर बात करते हुए आकाश ने कहा कि उनकी फिटनेस देखकर उन्हें पूरा भरोसा है. उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि धोनी IPL 2027 खेलेंगे. लेकिन ये आकाश की तरफ से की गई बात है और धोनी की तरफ से IPL 2027 खेलने की ऑफिसियल पुष्टि अभी नहीं हुई है.

यानी फिलहाल धोनी के अगले सीजन में खेलने को लेकर आखिरी फैसला बाकी है. लेकिन CSK के खिलाड़ी का यह बयान उन फैंस के लिए जरूर राहत देने वाला है, जो माही को एक बार फिर मैदान पर देखना चाहते हैं.

धोनी से बात करना आसान है

आकाश ने टीम के अंदर धोनी के व्यवहार के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि धोनी काफी शांत रहते हैं और खिलाड़ी उनसे आसानी से अपनी बात कर सकते हैं. किसी को कोई परेशानी या सवाल हो तो वह उनसे सलाह ले सकता है. धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना युवा खिलाड़ियों के लिए खास अनुभव है. उनकी मौजूदगी से टीम को भी काफी फायदा मिलता है.

क्या धोनी खेलेंगे?

अभी इस सवाल का ऑफिसियल जवाब धोनी की तरफ से आना बाकी है. लेकिन उनकी लगातार प्रैक्टिस और फिटनेस को देखकर आकाश मधवाल को पूरा भरोसा है कि माही IPL 2027 में भी नजर आएंगे. अब फैंस को बस धोनी के अपने फैसले का इंतजार है.

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