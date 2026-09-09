दलीप ट्रॉफी फाइनल में एक ऐसा पल आया, जिसने IPL की पुरानी कहानी याद दिला दी. इस बार आमने-सामने थे त्रिपुराना विजय और वैभव सूर्यवंशी. IPL में विजय के ओवर में 18 रन बटोरने वाले वैभव को इस बार उनकी ही फिरकी ने परेशान कर दिया. विजय ने फ्लाइटेड गेंद डालकर वैभव को आगे निकलने पर मजबूर किया और विकेटकीपर नारायण जगदीशन ने उन्हें स्टंप कर दिया. वैभव सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए.

विजय और वैभव की कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई. दोनों की मुलाकात IPL 2026 में भी हो चुकी है. विजय ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अपना IPL डेब्यू राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किया था. मजेदार बात यह रही कि उनके IPL करियर का पहला ओवर ही वैभव सूर्यवंशी के सामने था.

उस ओवर में वैभव ने विजय पर कोई रहम नहीं किया और 18 रन बटोर लिए. उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया. विजय ने उस मुकाबले में कुल दो ओवर गेंदबाजी की और 29 रन दिए. यही उनका अब तक का सिर्फ एक IPL मैच भी रहा है.

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घरेलू क्रिकेट में बनाई पहचान

त्रिपुराना विजय आंध्र प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उनका जन्म 5 सितंबर 2001 को आंध्र प्रदेश के तेक्काली में हुआ था. वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विजय ने 16 मैचों में 52 विकेट लिए हैं और बल्ले से 327 रन बनाए हैं. क्रिकेट के 14 मैचों में उनके नाम 5 विकेट हैं. वहीं 11 टी20 मैचों में वो 14 विकेट ले चुके हैं और 50 रन भी बनाए हैं.

दलीप ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन

फाइनल की पहली पारी में विजय साउथ जोन के लिए सबसे असरदार गेंदबाजों में रहे. उन्होंने 42 ओवर गेंदबाजी करते हुए 180 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. इसके बाद दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी का विकेट भी उनके खाते में आया.

दलीप ट्रॉफी का ये फाइनल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. साउथ जोन की टीम अपनी पहली पारी में 336 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसके जवाब में ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके बाद साउथ जोन को दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी. इसी दौरान ईस्ट जोन की दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी 8 रन बनाकर त्रिपुराना विजय की गेंद पर स्टंप आउट हुए.

IPL में जहां वैभव ने विजय के पहले ओवर में 18 रन बनाए थे, वहीं दलीप ट्रॉफी फाइनल में विजय ने उनकी पारी खत्म कर दी. इसी वजह से दोनों की पुरानी टक्कर का ये नया कहानी काफी चर्चा में है.

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