हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटये बताना मेरा काम नहीं..., चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को मोहम्मद शमी की दो टूक! दिया तीखा बयान

ये बताना मेरा काम नहीं..., चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को मोहम्मद शमी की दो टूक! दिया तीखा बयान

Mohammed Shami Fitness Update: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के स्क्वाड से ड्रॉप होने पर तीखा बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 09:52 PM (IST)
19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. उस शृंखला से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम खूब चर्चा में है, लेकिन मोहम्मद शमी भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. तेज गेंदबाज शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं. पहले उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, फिर एशिया कप और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर रखा गया है. अब आखिरकार मोहम्मद शमी ने लगातार ड्रॉप होने पर चुप्पी तोड़ी है.

मैं अनफिट होता तो...

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे स्क्वाड में ना चुने जाने पर मोहम्मद शमी ने कहा, "मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेलेक्शन मेरे हाथों में नहीं है. अगर फिटनेस संबंधी कुछ दिक्कत होती तो मैं बंगाल के लिए नहीं खेल रहा होता. मुझे इस पर कुछ कह कर विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है. मैं अगर रणजी ट्रॉफी में 4 दिन के मैच खेल सकता हूं, तो 50-ओवर फॉर्मेट भी खेल सकता हूं."

ये मेरा काम नहीं है...

शमी ने यह भी कहा कि अपडेट देना या मांगना, यह सब उनकी जिम्मेदारी नहीं है. उन्होंने कहा, "अपडेट देना, मांगना या उसके बारे में पूछना मेरा काम नहीं है. अपनी फिटनेस पर उन्हें अपडेट देना मेरा काम नहीं है. मेरा काम NCA में जाना, तैयारी करना और मैच खेलने का है. वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया. ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है."

शमी का यह बयान कहीं ना कहीं चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज के रूप में देखा जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा करते समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि उनके पास मोहम्मद शमी पर कोई अपडेट नहीं है.

IND vs PAK: खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Oct 2025 09:52 PM (IST)
Ajit Agarkar Team India Squad MOHAMMED SHAMI INDIA VS AUSTRALIA
Embed widget