क्या फाइनल हार जाएगी टीम इंडिया? 'अहमदाबाद' का नाम सुनते ही पुराने जख्म हो जाते हैं ताजा

IND vs NZ Final Venue: 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार, 8 मार्च को खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड की टीम इतिहास रचने निकली हैं, लेकिन अंत में जीत सिर्फ एक को ही मिलेगी. फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान से भारतीय टीम की कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं. आखिर इस मैदान में ऐसा क्या हुआ था, जो इसका नाम सामने आते ही टीम इंडिया के पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं.

दरअसल ये वही मैदान है जहां 2023 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था. 19 नवंबर की वो तारीख जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में ट्रेविस हेड की वो 137 रनों की ऐतिहासिक पारी किस भारतीय को याद नहीं होगी, जिसने टीम इंडिया के करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया था. इसी मैदान पर टीम इंडिया को उस फाइनल मैच में दिल तोड़ देने वाली हार मिली थी.

क्या न्यूजीलैंड भी अहमदाबाद में उसी इतिहास को दोहरा पाएगा, जो करीब तीन साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था. इससे पहले कीवी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को चौंका चुकी है. अफ्रीकी टीम ग्रुप स्टेज और सुपर-8 चरण में भी कोई मैच नहीं हारी थी, लेकिन सेमीफाइनल में आकर न्यूजीलैंड ने उसे 9 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था.

अहमदाबाद में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने अब तक यहां 10 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 7 बार जीत मिली है और सिर्फ 3 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है. अब तक सिर्फ इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ही ऐसी दो टीम हैं जों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 मैच में टीम इंडिया को हरा सकी हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां सिर्फ एक टी20 मैच खेला गया है, जिसमें टीम इंडिया ने 168 रनों की विशाल जीत दर्ज की थी.

