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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोर्ट से राहत के बाद पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी का छलका दर्द, कहा - 16 साल बाद दिवाली अपने घर में मनाऊंगा...

कोर्ट से राहत के बाद पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी का छलका दर्द, कहा - 16 साल बाद दिवाली अपने घर में मनाऊंगा...

Lalit Modi India Return: IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद अपना दर्द बयां किया. उन्होंने कहा कि इस साल वो दिवाली अपने देश में मना पाएंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 04:45 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा है कि वो आखिरकार अपने देश लौट पाएंगे और शायद इस साल दिवाली भारत में ही मनाएंगे. ललित मोदी पर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित IPL 2009 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप थे, जिसके चलते ईडी ने उनपर करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया था. मगर अपीलीय ट्राइब्यूनल ने हाल ही में ललित के पक्ष में फैसला सुनाया है.

ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर भावुक होकर लिखा, "हां, मैं आखिरकार अपने देश लौटने का इंतजार कर रहा हूं. उम्मीद है कि भारत में शानदार अंदाज में दिवाली मनाऊंगा. 12 मई 2010 को भारत छोड़ने के बाद पुराने दोस्तों और परिवार से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. सत्यमेव जयते."

ललित मोदी ने मई 2010 में भारत छोड़ दिया था और अभी लंदन में रह रहे हैं. ललित मोदी ने कहा कि उनका निवास स्थान अब लंदन ही रहेगा, लेकिन वे

डेढ़ दशक बाद भारत वापसी को लेकर बहुत उत्साहित हैं. कुछ समय पूर्व एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने बताया था कि कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम से मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया था.

दरअसल अपीलीय ट्राइब्यूनल ने ललित मोदी को राहत देते हुए ईडी के अधिकतर निष्कर्षों और जुर्मानों को रद्द कर दिया था. ललित मोदी का कहना था कि जिस बात को वो पिछले 16 सालों से बार-बार कह रहे थे, उसपर अब अदालत की मुहर लग गई है. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Lalit Modi INDIAN PREMIER LEAGUE
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