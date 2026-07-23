इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा है कि वो आखिरकार अपने देश लौट पाएंगे और शायद इस साल दिवाली भारत में ही मनाएंगे. ललित मोदी पर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित IPL 2009 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप थे, जिसके चलते ईडी ने उनपर करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया था. मगर अपीलीय ट्राइब्यूनल ने हाल ही में ललित के पक्ष में फैसला सुनाया है.

ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर भावुक होकर लिखा, "हां, मैं आखिरकार अपने देश लौटने का इंतजार कर रहा हूं. उम्मीद है कि भारत में शानदार अंदाज में दिवाली मनाऊंगा. 12 मई 2010 को भारत छोड़ने के बाद पुराने दोस्तों और परिवार से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. सत्यमेव जयते."

ललित मोदी ने मई 2010 में भारत छोड़ दिया था और अभी लंदन में रह रहे हैं. ललित मोदी ने कहा कि उनका निवास स्थान अब लंदन ही रहेगा, लेकिन वे

डेढ़ दशक बाद भारत वापसी को लेकर बहुत उत्साहित हैं. कुछ समय पूर्व एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने बताया था कि कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम से मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया था.

दरअसल अपीलीय ट्राइब्यूनल ने ललित मोदी को राहत देते हुए ईडी के अधिकतर निष्कर्षों और जुर्मानों को रद्द कर दिया था. ललित मोदी का कहना था कि जिस बात को वो पिछले 16 सालों से बार-बार कह रहे थे, उसपर अब अदालत की मुहर लग गई है.

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