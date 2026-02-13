हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026 Points Table: जिम्बाब्वे की जीत से बदला सुपर-8 का समीकरण, टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल

T20 World Cup 2026 Points Table: जिम्बाब्वे की जीत से बदला सुपर-8 का समीकरण, टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल

T20 World Cup Points Table 2026: शुक्रवार को टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में उथल-पुछल मच गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Feb 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

शुक्रवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार है जब जिम्बाब्वे ने कंगारू टीम को मात दी है. इससे पहले 2007 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ऐसा कर चुकी है. खैर 2026 की बात करें, तो जिम्बाब्वे की इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मचा दी है और ग्रुप B में सुपर-8 का समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है.

ग्रुप C की पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल

ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करके जिम्बाब्वे ग्रुप B में श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है. श्रीलंका और जिम्बाब्वे के अभी चार-चार अंक हैं, लेकिन नेट रन-रेट के मामले में श्रीलंका आगे है. वहीं ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी है और उसके 2 अंक हैं. ऑस्ट्रेलिया अभी तीसरे स्थान पर है.

  1. श्रीलंका - 4 अंक
  2. जिम्बाब्वे - 4 अंक
  3. ऑस्ट्रेलिया - 4 अंक
  4. आयरलैंड - 0 अंक
  5. ओमान - 0 अंक

ऑस्ट्रेलिया की बढ़ी मुश्किल, सुपर-8 का समीकरण

श्रीलंका और जिम्बाब्वे अभी तक अपने दोनों मैच जीत चुकी हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. अपडेट है कि सोमवार को होने वाले मैच में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया पर जीत मिलती है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. जिम्बाब्वे के अभी 2 मैच बचे हैं, उनमें से वह एक भी जीत लेती है तो उसकी सुपर-8 में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

ग्रुप A में भारत का दबदबा

  1. भारत - 4 अंक
  2. पाकिस्तान - 4 अंक
  3. नीदरलैंड्स - 2 अंक
  4. यूएसए - 0 अंक
  5. नामीबिया - 0 अंक

ग्रुप B का हाल

  1. श्रीलंका - 4 अंक
  2. जिम्बाब्वे - 4 अंक
  3. ऑस्ट्रेलिया - 2 अंक
  4. आयरलैंड - 0 अंक
  5. ओमान - 0 अंक

ग्रुप C का हाल

  1. वेस्टइंडीज - 4 अंक
  2. स्कॉटलैंड - 2 अंक
  3. इटली - 2 अंक
  4. इंग्लैंड - 2 अंक
  5. नेपाल - 0 अंक

ग्रुप D का हाल

  1. न्यूजीलैंड - 4 अंक
  2. दक्षिण अफ्रीका - 4 अंक
  3. अफगानिस्तान - 0 अंक
  4. यूएई - 0 अंक
  5. कनाडा - 0 अंक

यह भी पढ़ें:

इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup Points Table T20 World Cup 2026 ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
दिल्ली NCR
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
विश्व
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
Advertisement

वीडियोज

Cheque Bounce और Auto-Debit Fail, छोटी Banking Mistake बनेगी बड़ी Legal और Credit Problem | PaisaLive
Bollywood News: जाह्नवी कपूर का साउथ में बड़ा कदम! 20 करोड़ की तमिल वेब सीरीज़ से बदल सकता है करियर
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी Radha Yadav ने बवाल के बीच ऐसा क्या कह दिया...? | ABPLIVE
Vasudha: 😒Sarita के हाथ मासा ने भेजे Vasudha के लिए गहने, फंक्शन में होगा Acceptence या हंगामा ?
New PMO Office: साउथ ब्लॉक से विदाई, अब ‘सेवा तीर्थ’ बनेगा PMO |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
दिल्ली NCR
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ
विश्व
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
'ख्वाजा आसिफ भी बाथरूम में न गिर जाएं', पाक रक्षा मंत्री के बयान पर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार ने कही ये बात?
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
हेल्थ
Fatty Liver Disease: फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
फैटी लिवर को न समझें मामूली, सिरोसिस से लेकर कैंसर तक का है खतरा; एक्सपर्ट से जानें बचाव
यूटिलिटी
पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन
पीएम सूर्य घर में सोलर पैनल लगवाना हुआ और आसान, मोबाइल ऐप से करें आवेदन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget