शुक्रवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार है जब जिम्बाब्वे ने कंगारू टीम को मात दी है. इससे पहले 2007 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ऐसा कर चुकी है. खैर 2026 की बात करें, तो जिम्बाब्वे की इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मचा दी है और ग्रुप B में सुपर-8 का समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है.

ग्रुप C की पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल

ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करके जिम्बाब्वे ग्रुप B में श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है. श्रीलंका और जिम्बाब्वे के अभी चार-चार अंक हैं, लेकिन नेट रन-रेट के मामले में श्रीलंका आगे है. वहीं ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी है और उसके 2 अंक हैं. ऑस्ट्रेलिया अभी तीसरे स्थान पर है.

ऑस्ट्रेलिया की बढ़ी मुश्किल, सुपर-8 का समीकरण

श्रीलंका और जिम्बाब्वे अभी तक अपने दोनों मैच जीत चुकी हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. अपडेट है कि सोमवार को होने वाले मैच में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया पर जीत मिलती है, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. जिम्बाब्वे के अभी 2 मैच बचे हैं, उनमें से वह एक भी जीत लेती है तो उसकी सुपर-8 में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

ग्रुप A में भारत का दबदबा

भारत - 4 अंक पाकिस्तान - 4 अंक नीदरलैंड्स - 2 अंक यूएसए - 0 अंक नामीबिया - 0 अंक

ग्रुप B का हाल

श्रीलंका - 4 अंक जिम्बाब्वे - 4 अंक ऑस्ट्रेलिया - 2 अंक आयरलैंड - 0 अंक ओमान - 0 अंक

ग्रुप C का हाल

वेस्टइंडीज - 4 अंक स्कॉटलैंड - 2 अंक इटली - 2 अंक इंग्लैंड - 2 अंक नेपाल - 0 अंक

ग्रुप D का हाल

न्यूजीलैंड - 4 अंक दक्षिण अफ्रीका - 4 अंक अफगानिस्तान - 0 अंक यूएई - 0 अंक कनाडा - 0 अंक

