हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK से पहले इरफान का बयान वायरल, शाहीन अफरीदी पर साधा निशाना

IND vs PAK से पहले इरफान का बयान वायरल, शाहीन अफरीदी पर साधा निशाना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शाहीन अफरीदी की महंगी गेंदबाजी पर सवाल खड़े हो गए हैं. अमेरिका के खिलाफ मैच में 42 रन लुटाने के बाद इरफान पठान ने उनके एक्शन में तकनीकी खामी बताई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 11 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने अमेरिका को हराया जरूर, लेकिन टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया. कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में शाहीन अपने पुराने अंदाज में नजर नहीं आए. उन्होंने चार ओवर गेंदबाजी करके 42 रन लुटा दिए और सिर्फ एक विकेट लिया. उनकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने खुलकर रन बनाए, जिससे उनके लय में न होने की बात साफ दिखाई दी.

इरफान पठान ने साधा निशाना

मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने शाहीन की गेंदबाजी तकनीक पर विस्तार से बात की. चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई कि गेंद रिलीज करते समय शाहीन का सिर सीधा बल्लेबाज की तरफ नहीं रहता है. उनका फ्रंट फुट ज्यादा खुल जाता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है.

इरफान ने समझाया कि जब कोई तेज गेंदबाज गेंद छोड़ता है, तो उसका सिर और कंधा बल्लेबाज की दिशा में होना चाहिए. इससे लाइन और लेंथ पर बेहतर कंट्रोल रहता है. अगर फ्रंट लेग ज्यादा खुल जाए, तो शरीर भी उसी ओर झुकता है और गेंद पर पकड़ कमजोर हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि नॉन-बॉलिंग शोल्डर को बल्लेबाज की ओर रखने से सिर स्थिर रहता है और डिलीवरी ज्यादा सटीक होती है.

भारत मैच से पहले बढ़ा दबाव

अब सबसे बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाना है. ऐसे हाई-प्रेशर मैच में हर गेंद अहम होती है. भारतीय बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं. अगर शाहीन अपनी लाइन-लेंथ सुधार नहीं पाए, तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

शाहीन अफरीदी लंबे समय से पाकिस्तान की गेंदबाजी की अगुवाई कर रहे हैं और बड़े मैचों में विकेट लेने की उनकी क्षमता पर टीम को भरोसा है. हालांकि मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट को उनके एक्शन और संतुलन पर काम करना होगा. 

Published at : 11 Feb 2026 01:14 PM (IST)
