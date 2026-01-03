भारत नहीं खेलेगा चैरिटी मैच, BCCI ने ठुकराया श्रीलंका का प्रस्ताव; जानिए क्या है वजह

श्रीलंका क्रिकेट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से 2 चैरिटी मैच खेलने का अनुरोध किया था. श्रीलंका क्रिकेट दिसंबर में चक्रवात 'दित्वा' से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ये टी20 मैच खेलना चाहता था, हालांकि व्यावसायिक कारणों के चलते बीसीसीआई ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. हालांकि, अगस्त में भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा तय शेड्यूल के अनुसार ही रहेगा. भारत इस दौरे पर 2 टेस्ट और 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा.

BCCI ने क्यों ठुकराया प्रस्ताव?

पत्रकारों से बात करते हुए श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने बताया कि उन्होंने दिसंबर में 27 और 29 तारीख को 'दित्वा' चक्रवात पीड़ितों कि मदद के लिए 2 चैरिटी मैच खेलने की योजना पर चर्चा की थी. लेकिन, वे समय पर व्यावसायिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप नहीं दे सके. बता दें कि इस चक्रवात से श्रीलंका में करीब 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था, 600 लोगों की मौत भी हो गई थी.

अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगा भारत

शम्मी सिल्वा ने ये भी स्पष्ट किया कि अगस्त में भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा तय शेड्यूल के अनुसार ही रहेगा. इस दौरे में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा होंगे. इससे पहले भारत की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है. इस दौरे पर 2 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी होंगे.

अगले हफ्ते पाकिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज से होने वाली आय को भी श्रीलंका क्रिकेट चक्रवात रहत कोष में दान करेगा. ये मैच दांबुल्ला में खेले जाएंगे.

T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटा श्रीलंका

7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन शुरू होगा, भारत के साथ श्रीलंका भी इसका मेजबान है. पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, ग्रुप बी के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे. अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची तो खिताबी मुकाबला भी कोलंबो में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप्स में बांटा गया है.