जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'यह मैच हमारे लिए...'
इस टीम के लिए सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने 110 रन बनाए, जबकि मैथ्यू ब्रीत्जके ने 68 रन की पारी खेली.
साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने भारत के विरुद्ध दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से जीत पर खुशी जताई है. उन्होंने इस मुकाबले को अविश्वसनीय बताते हुए स्वीकारा है कि भारतीय टीम के खिलाफ खेलना मुश्किल होता है.
भारत ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने 102 रन बनाए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 रन की पारी खेली. इनके अलावा, कप्तान केएल राहुल ने नाबाद 66 रन बनाए.
इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम के लिए सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने 110 रन बनाए, जबकि मैथ्यू ब्रीत्जके ने 68 रन की पारी खेली. इनके अलावा, देवाल्ड ब्रेविस ने 54 रन टीम के खाते में जोड़े.
सीरीज में 1-1 से बराबरी के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने कहा, "मैं मुकाबला जीतकर खुश हूं. इस मैच से पहले हम सोच रहे थे कि गेंद से कैसे बेहतर हो सकते हैं. बल्ले से हमें आगे बढ़कर अच्छा खेलना था. एडेन और ब्रीत्जके के साथ पार्टनरशिप शानदार थी. बॉश ने काफी परिपक्वता दिखाते हुए मुकाबले को खत्म किया.''
उन्होंने कहा, "यह मैच अविश्वसनीय था. मुझे लगता है कि यह एक रिकॉर्ड चेज था. इसने दिखाया कि इस भारतीय टीम के खिलाफ खेलना कितना मुश्किल है. मैं एडेन के साथ क्रीज पर आया, वह बॉल को हिट कर रहे थे और मैं उनके साथ साझेदारी की कोशिश कर रहा था. हम इससे आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं. इसे एक रोमांचक सीरीज बना सकते हैं."
जब कप्तान से पूछा गया कि क्या यह साउथ अफ्रीका की बेस्ट प्लेइंग इलेवन है, तो इसके जवाब में बावुमा ने कहा, "ये निश्चित रूप से आपके बेस्ट प्लेयर हैं. खिलाड़ियों के बीच हाई लेवल का कॉम्पिटिशन है. इसी तरह गेंदबाजों के लिए भी है. इस तरह के प्रदर्शन हमें बेहतर बनाते हैं."आरएसजी
