हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'

हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'

बुधवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 विकेट खोकर 193 रन बनाने के बाद टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 176/7 के स्कोर पर रोककर मैच अपने नाम किया.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 19 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

नीदरलैंड की टीम ने बुधवार को भारत के खिलाफ 17 रन से हार के साथ अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अभियान का समापन किया. नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि मेजबान टीम के पास निचले क्रम तक जबरदस्त फायरपावर है.

बुधवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 विकेट खोकर 193 रन बनाने के बाद टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 176/7 के स्कोर पर रोककर मैच अपने नाम किया.

आर्यन दत्त ने भारत के खिलाफ 4 ओवरों में महज 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. कप्तान ने आर्यन की तारीफ में कहा, "हमने शुरुआत बहुत अच्छी की. आर्यन को पूरा श्रेय जाता है, वह पिछले कुछ वर्षों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दी. पूरे मैच के दौरान हमें लगा कि हम मुकाबले में बने हुए हैं."

भारतीय टीम 15 ओवरों के खेल तक 4 विकेट खोकर सिर्फ 118 रन ही बना सकी थी. इसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत को 193 के स्कोर तक पहुंचाया. नीदरलैंड के कप्तान ने स्वीकारा है कि भारतीय बल्लबाजों में जबरदस्त क्षमता है.

उन्होंने कहा, "हमें पता है कि उनके (भारत) पास निचले क्रम तक जबरदस्त फायरपावर है. ऐसे में 14–15 ओवर तक उन्हें काबू में रखना वाकई शानदार था. शायद कुछ मौके छूट गए, कहीं-कहीं निष्पादन में कमी रही और ऐसे खिलाड़ी आपको उसकी कीमत वसूल करवा देते हैं. हमें मालूम था कि लगातार विकेट लेने होंगे. 16वें ओवर में उनके चार विकेट गिर गए थे, यानी उनके पास विकेट बचे हुए थे, और अंत में उन्होंने कुछ ओवर्स में तेजी से रन बटोरे."

नीदरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 4 मैच खेले, जिसमें 1 जीत के साथ यह टीम ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर रही. कप्तान ने कहा, "भारत आकर आप हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि परिस्थितियां अलग होती हैं, मैदान छोटे होते हैं, विकेट काफी सपाट होते हैं, दर्शक और माहौल भी अलग होता है. टीम के तौर पर हम कई चरणों में अच्छे रहे, लेकिन अहम पलों में चूक गए. एक टीम के रूप में हम बड़े पलों में अच्छा खेलने पर गर्व करते हैं. हमने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ क्षण ऐसे थे जहां हम चूक गए. जब आप सिर्फ चार मैच खेलते हैं, तो उन पलों को भुनाना बेहद जरूरी होता है."

Published at : 19 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
India Vs Netherlands ICC Men T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
क्रिकेट
कौन हैं आकिब नबी? जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाने वाले खिलाड़ी
कौन हैं आकिब नबी? जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाने वाले खिलाड़ी
क्रिकेट
बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जम्मू कश्मीर की रणजी में सफलता पर कहा- आज सपना सच हो गया
बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जम्मू कश्मीर की रणजी में सफलता पर कहा- आज सपना सच हो गया
क्रिकेट
T20 WC 2026 IND vs SA: सुपर-8 में टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा! 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत, हेड टू हेड में कौन आगे
सुपर-8 में टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा! 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत, हेड टू हेड में कौन आगे
Advertisement

वीडियोज

UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
स्पोर्ट्स
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
शिक्षा
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
जनरल नॉलेज
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget