हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या की 16 गेंद में फिफ्टी, तिलक-सैमसन भी गरजे, अहमदाबाद में भारत ने ठोक दिए 231 रन

IND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या की 16 गेंद में फिफ्टी, तिलक-सैमसन भी गरजे, अहमदाबाद में भारत ने ठोक दिए 231 रन

IND vs SA 5th T20 Score: भारत ने पांचवें टी20 मैच में पहले खेलते हुए 231 रन बना दिए हैं. इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद में फिफ्टी लगाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 09:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पांचवें टी20 मैच में पहले खेलते हुए 231 रन बना दिए हैं. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा संजू सैमसन ने भी दम दिखाया. इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए दूसरी सबसे तेज टी20 फिफ्टी लगाई है. उन्होंने 25 गेंद में 63 रन बनाए. वहीं तिलक वर्मा ने 73 रनों की पारी खेली.

हार्दिक पांड्या की 16 गेंद में फिफ्टी

हार्दिक पांड्या ने इस मैच में मात्र 16 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंद में पछाड़ा ठोका था. हार्दिक ने इस मैच में 25 गेंद में 63 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में 12 गेंद में फिफ्टी लगाई थी.

सैमसन-तिलक भी गरजे

तिलक वर्मा इस साल टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 रन पूरे करने वाले केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले अभिषेक शर्मा ने ऐसा किया है, जो इस साल 859 रन बना चुके हैं. तिलक इस साल 567 रन बना चुके हैं. तिलक ने पांचवें टी20 मैच में 42 गेंद खेलकर 73 रन बनाए.

संजू सैमसन को कई मैचों के बाद ओपनिंग करने का मौका मिला. सैमसन ने मौके को भुनाते हुए 22 गेंद में 37 रनों की पारी खेली. 168.18 के स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए. दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप रहे. कप्तान ने 7 गेंद खेलकर केवल 5 रन बनाए. शिवम दुबे ने सिर्फ 3 गेंद खेलीं, लेकिन इन्हीं में उन्होंने 10 रन बनाए.

यह भी पढ़ें:

सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Dec 2025 08:55 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Sa Live  India Vs South Africa IND Vs SA 5th T20 SANJU SAMSON IND VS SA HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR ड्राफ्ट: पश्चिम बंगाल नहीं तमिलनाडु और गुजरात में हटे सबसे अधिक वोट, पढ़ें आंकड़े
SIR ड्राफ्ट: पश्चिम बंगाल नहीं तमिलनाडु और गुजरात में हटे सबसे अधिक वोट, पढ़ें आंकड़े
राजस्थान
जयपुर में अब ड्रोन से अस्पताल पहुंचाए जा सकेंगे मानव अंग, देश में पहली बार होगा ऐसा
जयपुर में अब ड्रोन से अस्पताल पहुंचाए जा सकेंगे मानव अंग, देश में पहली बार होगा ऐसा
मनोरंजन
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
प्रियंका के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Yuvraj Singh समेत कई दिग्गजों पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त !
हिजाब जरूरी या मजहबी मजबूरी?
बुर्का कांड की टीस, माफी मांगेंगे नीतीश?
Jeffrey Epstein की फाइल आई बाहर, Bill Gates के साथ लड़की कौन... कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर
Bahraich Police Gaurd of Honour Row: कथावाचक को 'गार्ड ऑफ ऑनर' परयूपी में बवाल, DGP ने 'नाप' दिया..!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR ड्राफ्ट: पश्चिम बंगाल नहीं तमिलनाडु और गुजरात में हटे सबसे अधिक वोट, पढ़ें आंकड़े
SIR ड्राफ्ट: पश्चिम बंगाल नहीं तमिलनाडु और गुजरात में हटे सबसे अधिक वोट, पढ़ें आंकड़े
राजस्थान
जयपुर में अब ड्रोन से अस्पताल पहुंचाए जा सकेंगे मानव अंग, देश में पहली बार होगा ऐसा
जयपुर में अब ड्रोन से अस्पताल पहुंचाए जा सकेंगे मानव अंग, देश में पहली बार होगा ऐसा
मनोरंजन
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
प्रियंका के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
शिक्षा
पंजाब में जिला परिषद सदस्यों की कितनी होती है सैलरी, चुनाव जीतने के बाद इन्हें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
पंजाब में जिला परिषद सदस्यों की कितनी होती है सैलरी, चुनाव जीतने के बाद इन्हें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
हेल्थ
Blood Test Health Risk: ब्लड टेस्ट में छुपा है बीमारी और मौत का खतरा, रिसर्च में चौंकाने वाला दावा
ब्लड टेस्ट में छुपा है बीमारी और मौत का खतरा, रिसर्च में चौंकाने वाला दावा
यूटिलिटी
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget