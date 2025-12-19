IND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या की 16 गेंद में फिफ्टी, तिलक-सैमसन भी गरजे, अहमदाबाद में भारत ने ठोक दिए 231 रन
IND vs SA 5th T20 Score: भारत ने पांचवें टी20 मैच में पहले खेलते हुए 231 रन बना दिए हैं. इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद में फिफ्टी लगाई.
भारत ने पांचवें टी20 मैच में पहले खेलते हुए 231 रन बना दिए हैं. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा संजू सैमसन ने भी दम दिखाया. इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए दूसरी सबसे तेज टी20 फिफ्टी लगाई है. उन्होंने 25 गेंद में 63 रन बनाए. वहीं तिलक वर्मा ने 73 रनों की पारी खेली.
हार्दिक पांड्या की 16 गेंद में फिफ्टी
हार्दिक पांड्या ने इस मैच में मात्र 16 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंद में पछाड़ा ठोका था. हार्दिक ने इस मैच में 25 गेंद में 63 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में 12 गेंद में फिफ्टी लगाई थी.
सैमसन-तिलक भी गरजे
तिलक वर्मा इस साल टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 रन पूरे करने वाले केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले अभिषेक शर्मा ने ऐसा किया है, जो इस साल 859 रन बना चुके हैं. तिलक इस साल 567 रन बना चुके हैं. तिलक ने पांचवें टी20 मैच में 42 गेंद खेलकर 73 रन बनाए.
संजू सैमसन को कई मैचों के बाद ओपनिंग करने का मौका मिला. सैमसन ने मौके को भुनाते हुए 22 गेंद में 37 रनों की पारी खेली. 168.18 के स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए. दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप रहे. कप्तान ने 7 गेंद खेलकर केवल 5 रन बनाए. शिवम दुबे ने सिर्फ 3 गेंद खेलीं, लेकिन इन्हीं में उन्होंने 10 रन बनाए.
